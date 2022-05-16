《海納智見－荀玉根》科技基建行業投資機遇

《海納智見》４月２６日中央財經委會議指出加快新型基礎設備建設，布局新一代超級計算

、雲計算、人工智能平台、寬頻基礎網路等設施，帶來相應行業投資機會。



中國正處於產業結構轉型升級的關鍵階段，建設創新型國家已成為中國重大戰略方針。

２０２１年中國在全球的創新指數排名１２，助力全國高新技術產業蓬勃發展。中國高新技術企

業工業總產值從２０１０年的１１﹒９萬億元升至２０２０年的３６﹒７萬億元，期間年複合增

速達１１﹒９％。在新一代資訊技術引領的科技周期下，中國在５Ｇ、人工智能技術等多個領域

不斷突破，促進數碼經濟與實體產業融合。根據中國信息通信研究院，數碼經濟增加值規模從

２００５年的２﹒６萬億元增加到２０２０年的３９﹒２萬億元，規模僅次於美國，但當前中國

科技產業發展的內外部環境不容樂觀，「逆全球化」及單邊主義盛行，美國等發達國家均加大了

核心技術的保護，全球正常的科技資源自由流通和科技交流合作受到限制。中國內部方面，基礎

研究和產學研一體化仍存在差異，面臨基礎研究投入不足、科研成果轉化不順暢等問題。



從硬件、軟件及應用領域看中國科技的國產化情況。硬件方面，半導體領域國產替代任重道

遠，網路和信息基礎設施領域仍待加強。中國是全球最大半導體消費市場，２０２１年半導體消

費佔全球比重達３４﹒６％，但內地半導體企業在全球市場所佔的份額卻僅為７％。上游設備和

材料進口依賴度較高，中游封裝與測試雖具備一定優勢但設計環節仍然薄弱，中國大陸企業在設

計領域的全球市佔率更是偏低。中國５Ｇ網路基礎建設全球領先，中國的數據中心和雲計算市場

均以國內企業為主，但全球公有雲市場中，中國企業市場份額仍小。軟件領域方面，中國基礎軟

件競爭力仍然薄弱，應用軟件中高端工業軟件極待突破。國外企業在中國桌面作業系統市場中佔

據了絕對主導地位；中國數據庫廠商市場份額則迅速擴大。應用軟件中，中國工業軟件核心技術

仍無法自主可控，國產化率低，國內軟件在技術能力上仍存有差距。科技的應用領域方面，國產

品牌的新能源車已具備競爭力，國產廠商在動力電池、電機、電控等環節逐步成熟，伴隨國內外

新能源車滲透率不斷提高，國內廠商有望繼續擴大市場份額。



中央財經委會議明確指出全面加強科技基礎設施建設，具體可關注新一代超級計算、雲計算

、人工智能平台、寬頻基礎網路等科技基建投資機會。超級計算包括：氣象預報、航空航太、生

物醫藥等傳統領域提供算力支撐，並衍生到大數據、人工智能等新興技術領域。當前中國在超級

計算領域已具備優勢，國內企業龍頭效應明顯。雲計算方面，雲計算和數據中心市場規模持續快

速增長，中國信息通信研究院預測「十四五」末雲計算市場規模將突破１萬億元；我們預期

２０２２年數據中心領域投資將達５，２７８億元，按年增長２６﹒１％。目前中國人工智能正

向各產業快速滲透，預期２０２２年人工智能領域基建投資規模將達１，２００億元。網路基礎

設施是數碼經濟發展的基礎，預期全年新增光纖光纜線路長度有望超４４０萬公裏，同比增加

３９％。中長期來看，高端晶片、電腦操作系統、工業軟件等關鍵領域核心技術有望突破。



風險提示：新技術發展和應用速度低於預期



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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