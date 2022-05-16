《股林淘金－林家亨》４月車企全見紅，比亞迪獨自登頂

《股林淘金》中國汽車車企在４月份備受疫情的小區封城打擊，跌幅非常嚴重。在中國１５

最大銷量汽車車企之中，除了第一名的比亞迪銷量年率仍是創新高上升１３８％之外，由第２名

的至第１５名的全部都錄得下跌（無論是新能源汽車或燃油汽車），銷量第二名的是中外合資企

業一汽大眾，銷量下跌４９﹒２％，銷量排第１５名是德國平治Ｂｅｎｚ，下跌４５％。以往曾

是最大龍頭的Ｔｅｌｓａ，銷量也跌逾８成幾。比亞迪（０１２１１）的銷量不斷闖出新高是源

自於以下重要因素改變：

１）中國汽車消費者漸趨向理性，由以往的單憑顏值購買提升至現時的多層面的考慮，包括

汽車安全，電池質量保證期，重置成本，及舊車轉售價格，維修方便等多方面的考慮。

２）比亞迪本身的供應鏈屬於垂直生產形式，重要零件很大程度上是自給自足，而且生產線

遍布全中國，不受今次上海封城影響。

５月２０日比亞迪將會推出全新銷售產品海豹，這款產品是針對現時的Ｔｅｓｌａ

ｍｏｄｅｌ３，和小鵬Ｐ７，售價達２０幾萬元人民幣起。筆者看好這款產品的未來銷售成績，

因為這款產品出自於世界頂級設計師Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｅｇｇｅｒ， ＪｕａｎＭａ

Ｌｏｐｅｚ， Ｍｉｃｈｅｌｅ Ｄｏｍｅｎｉｃｏ之手，該批設計師以往曾設計出價值千萬港

元的世界頂吸跑車如Ｌａ Ｆｅｒｒａｒｉ ８１２ Ｓｕｐｅｒｆａｓｔ，

Ｌａｍｂｏｒｇｈｉｎｉ， Ａｕｄｉ Ｒ８等等，質素與顏值是無庸置疑的，估計會令比亞迪

的５月份新車銷售數字再創新高紀錄！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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