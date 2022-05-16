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16/05/2022 10:30

《股林淘金－林家亨》４月車企全見紅，比亞迪獨自登頂

　　《股林淘金》中國汽車車企在４月份備受疫情的小區封城打擊，跌幅非常嚴重。在中國１５
最大銷量汽車車企之中，除了第一名的比亞迪銷量年率仍是創新高上升１３８％之外，由第２名
的至第１５名的全部都錄得下跌（無論是新能源汽車或燃油汽車），銷量第二名的是中外合資企
業一汽大眾，銷量下跌４９﹒２％，銷量排第１５名是德國平治Ｂｅｎｚ，下跌４５％。以往曾
是最大龍頭的Ｔｅｌｓａ，銷量也跌逾８成幾。比亞迪（０１２１１）的銷量不斷闖出新高是源
自於以下重要因素改變：
　　１）中國汽車消費者漸趨向理性，由以往的單憑顏值購買提升至現時的多層面的考慮，包括
汽車安全，電池質量保證期，重置成本，及舊車轉售價格，維修方便等多方面的考慮。
　　２）比亞迪本身的供應鏈屬於垂直生產形式，重要零件很大程度上是自給自足，而且生產線
遍布全中國，不受今次上海封城影響。
　　５月２０日比亞迪將會推出全新銷售產品海豹，這款產品是針對現時的Ｔｅｓｌａ　
ｍｏｄｅｌ３，和小鵬Ｐ７，售價達２０幾萬元人民幣起。筆者看好這款產品的未來銷售成績，
因為這款產品出自於世界頂級設計師Ｗｏｌｆｇａｎｇ　Ｅｇｇｅｒ，　ＪｕａｎＭａ　
Ｌｏｐｅｚ，　Ｍｉｃｈｅｌｅ　Ｄｏｍｅｎｉｃｏ之手，該批設計師以往曾設計出價值千萬港
元的世界頂吸跑車如Ｌａ　Ｆｅｒｒａｒｉ　８１２　Ｓｕｐｅｒｆａｓｔ，　
Ｌａｍｂｏｒｇｈｉｎｉ，　Ａｕｄｉ　Ｒ８等等，質素與顏值是無庸置疑的，估計會令比亞迪
的５月份新車銷售數字再創新高紀錄！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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