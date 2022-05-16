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即市新聞

16/05/2022 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌１３７點逼近６﹒８，創近２０個月新低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９點子後，曾一
度漲逾百點高見６﹒７７１０，惟內地經濟數據遠遜預期後，匯價快速回吐張幅，最終收跌
１３７點報６﹒７９６７，失守６﹒７９關，創２０２０年９月３０日以來近２０個月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３４點子，報６﹒８１３９。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８７１，較上個交易日升２７點子，止
步六連貶，暫時脫離２０２０年９月３０日以來近２０個月低位，上個交易日報６﹒７８９８。
　　
＊監管忌憚人幣過快貶值影響政策調控，料不會續大幅貶值＊

　　交易員稱，宏觀經濟數據疲弱明顯打壓市場情緒，後續期待穩增長政策加速推出和封控措施
鬆綁；由於忌憚人民幣過快貶值會招致監管層政策調控，短期匯價繼續大幅貶值可能性或不高，
畢竟人行應對匯率波動的政策工具箱豐富。
　　中金公司報告則認為，短期美元指數的變動或仍將影響人民幣匯率的走勢，如果非美貨幣繼
續維持下跌態勢，人民幣難免會受到一定的波及。但積極的因素正在增多，這或將利好人民幣匯
率的穩定。報告稱，預計本周美元╱人民幣匯率的區間為６﹒７５－　６﹒９０。（ｊｔ）

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