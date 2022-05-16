【數據解讀】澳新：上海封控影響深遠，對中國中期增長前景悲觀

《經濟通通訊社１６日專訊》疫情封控衝擊下，經濟數據大走樣，國家統計局今早公布的工

業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，大遜

預期的下降６﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值同比下降２﹒９％

，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低；１－４月，全國固定資產投資同比增長

６﹒８％，略低預期的７％，為年內最低水平；４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，

遜於預期的下降６﹒１％，觸及２０２０年初以來最弱水平。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，４月數據顯示當月經濟活動非常疲弱，儘管如

此，該行仍維持今年中國ＧＤＰ增長５﹒０％的預測，因更強有力的刺激措施和當前被抑制的需

求會抵消過去兩個月經濟活動的下降。但該機構對中國中期增長前景持悲觀態度，將２０２３年

ＧＤＰ增速從５﹒１％下調到４﹒２％。

報告認為，上海的封控措施影響深遠，與全球其他地區的經濟和科技聯繫面臨風險。由於全

要素生產率尚未趕上，未來幾年中國的經濟增速可能保持在４﹒０－５﹒０％區間的低端。

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