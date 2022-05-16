  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2022 14:48

【數據解讀】澳新：上海封控影響深遠，對中國中期增長前景悲觀

　　《經濟通通訊社１６日專訊》疫情封控衝擊下，經濟數據大走樣，國家統計局今早公布的工
業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，大遜
預期的下降６﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值同比下降２﹒９％
，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低；１－４月，全國固定資產投資同比增長
６﹒８％，略低預期的７％，為年內最低水平；４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，
遜於預期的下降６﹒１％，觸及２０２０年初以來最弱水平。
　　澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，４月數據顯示當月經濟活動非常疲弱，儘管如
此，該行仍維持今年中國ＧＤＰ增長５﹒０％的預測，因更強有力的刺激措施和當前被抑制的需
求會抵消過去兩個月經濟活動的下降。但該機構對中國中期增長前景持悲觀態度，將２０２３年
ＧＤＰ增速從５﹒１％下調到４﹒２％。
　　報告認為，上海的封控措施影響深遠，與全球其他地區的經濟和科技聯繫面臨風險。由於全
要素生產率尚未趕上，未來幾年中國的經濟增速可能保持在４﹒０－５﹒０％區間的低端。
（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS16/05/2022
【FOCUS】內地經濟續添壓　最高層籲防規模性失業
財經熱話16/05/2022
【內房曙光】內地降首置利率內房股起哄　惟料續受制樓市疲弱人幣貶值
財經熱話16/05/2022
【內房反彈】內地放寬樓控　邊隻內房現價最吸引？潘鐵珊教你換馬策略　進可攻退可守！
財經熱話16/05/2022
《午市前瞻》專家料本月不再降LPR 新城及碧桂園短線值博
大行報告16/05/2022
【大行炒D乜】券商維持小米買入評級惟大削目標價　富瑞微降美團目標　click入嚟睇下
開市Good Morning16/05/2022
潘鐵珊：恒指短期上望20400　阿里巴巴現價宜吸納！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金