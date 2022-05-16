【數據解讀】植信：經濟階段性低點或已顯現，５月有望低位反彈

《經濟通通訊社１６日專訊》疫情封控衝擊下，經濟數據大走樣，國家統計局今早公布的工
業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，大遜
預期的下降６﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值同比下降２﹒９％
，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低；１－４月，全國固定資產投資同比增長
６﹒８％，略低預期的７％，為年內最低水平；４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，
遜於預期的下降６﹒１％，觸及２０２０年初以來最弱水平。
植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼表示，經濟階段性低點或已顯現。受全國多地疫情散
發導致的封控影響，４月經濟數據全面走弱至今年低點，隨著５月疫情逐步得到有效控制和復工
復產的有序推進，經濟數據也將觸底反彈。從主要經濟指標來看，固定資產投資繼續成為穩增長
的主要推動力，但停工停產對工業生產產生較大影響，社零受疫情衝擊程度進一步加大。
展望５月，隨著上海和全國多地疫情得到顯著遏制，復工復產和隔離解除正在有序推進，供
需兩端會出現一定改善。各項經濟數據有望低位反彈。但在受疫情嚴重衝擊下，當務之急是加大
政策力，二季度後增量政策工具推出及其力度、提前量和冗餘度的把握，至關重要。（ｗｌ）
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