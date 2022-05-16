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即市新聞

16/05/2022 15:02

【數據解讀】保銀資管：刺激措施有效與否取決於會否微調抗疫政策

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今早公布的工業、投資、消費數據印證三頭馬車開
倒車，４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，大遜市場預期，為２０２０年３月以來最
低；４月規模以上工業增加值同比下降２﹒９％，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以
來最低；１－４月，全國固定資產投資同比增長６﹒８％，略低預期的７％，為年內最低水平；
４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，遜於預期的下降６﹒１％，觸及２０２０年初以
來最弱水平。
　　保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，經濟活動４月急劇放緩，主因包括上海在內的
許多城市採取了封控管控。上周出爐的銀行信貸數據和一些城市的財政收入數據，已經顯示經濟
放緩的嚴重程度。高頻數據顯示５月以來經濟活動僅小幅改善，預計二季度經濟增長可能為負。
　　報告認為，政府在推出新的刺激措施穩經濟方面面臨更大壓力，周末房貸利率下調只是朝著
這個方向邁出的一步。預計未來數月有更多刺激措施出台，財政和貨幣政策有望進一步擴張，房
地產行業的限制也會進一步解除。不過這些政策能否生效依然取決於當局是否會微調動態清零的
抗疫政策。

＊生產和投資恢復彈性較高，消費略滯後＊

　　中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平稱，４月產需兩端均下滑，製造業生產受人員和物流
等影響明顯回落，出口交貨也出現下滑；地產鏈條整體下滑且幅度略高於基建，除去施工端的影
響，銷售拿地等方面仍在惡化；消費中可選消費回落較多。後續疫情緩解和政策刺激下生產和投
資恢復彈性較高，消費可能略滯後。（ｗｌ）

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