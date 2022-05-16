【聚焦數據】內地４月工業增加值同比降２﹒９％，遠低市場預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，４月份，規模以上工業增加值同比下降

２﹒９％，遠低預期的增０﹒４％，從環比看，４月份，規模以上工業增加值比上月下降

７﹒０８％。

１－４月份，規模以上工業增加值同比實際增長４％。（ｃａ）

