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16/05/2022 10:04

【聚焦數據】４月社會消費品零售總額下降１１﹒１％，遜預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，４月社會消費品零售總額同比下降
１１﹒１％，遜於預期的下降６％。
　　４月份，社會消費品零售總額２９４８３億元（人民幣．下同），同比下降１１﹒１％。其
中，除汽車以外的消費品零售額２６９１６億元，下降８﹒４％。
　　１－４月份，社會消費品零售總額１３８１４２億元，同比下降０﹒２％。其中，除汽車以
外的消費品零售額１２４８０７億元，增長０﹒８％。　　
　　按經營單位所在地分，１－４月份，城鎮消費品零售額１１９９２９億元，同比下降
０﹒３％；鄉村消費品零售額１８２１３億元，增長０﹒４％。４月份，城鎮消費品零售額
２５６３７億元，同比下降１１﹒３％；鄉村消費品零售額３８４６億元，下降９﹒８％。
　　按消費類型分，１－４月份，商品零售１２４８８０億元，同比增長０﹒４％；餐飲收入
１３２６２億元，下降５﹒１％。４月份，商品零售２６８７４億元，同比下降９﹒７％；餐飲
收入２６０９億元，下降２２﹒７％。
　　按零售業態分，１－４月份限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別
增長３﹒６％、６﹒８％、２﹒５％，百貨店、專賣店分別下降８﹒２％、５﹒９％。
　　１－４月份，全國網上零售額３８６９２億元，同比增長３﹒３％。其中，實物商品網上零
售額３２８８７億元，增長５﹒２％，占社會消費品零售總額的比重為２３﹒８％；在實物商品
網上零售額中，吃類、用類商品分別增長１２﹒９％、６﹒３％，穿類下降１﹒７％。（ｃｔ）

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