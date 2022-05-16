【聚焦數據】４月社會消費品零售總額下降１１﹒１％，遜預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，４月社會消費品零售總額同比下降

１１﹒１％，遜於預期的下降６％。

４月份，社會消費品零售總額２９４８３億元（人民幣．下同），同比下降１１﹒１％。其

中，除汽車以外的消費品零售額２６９１６億元，下降８﹒４％。

１－４月份，社會消費品零售總額１３８１４２億元，同比下降０﹒２％。其中，除汽車以

外的消費品零售額１２４８０７億元，增長０﹒８％。

按經營單位所在地分，１－４月份，城鎮消費品零售額１１９９２９億元，同比下降

０﹒３％；鄉村消費品零售額１８２１３億元，增長０﹒４％。４月份，城鎮消費品零售額

２５６３７億元，同比下降１１﹒３％；鄉村消費品零售額３８４６億元，下降９﹒８％。

按消費類型分，１－４月份，商品零售１２４８８０億元，同比增長０﹒４％；餐飲收入

１３２６２億元，下降５﹒１％。４月份，商品零售２６８７４億元，同比下降９﹒７％；餐飲

收入２６０９億元，下降２２﹒７％。

按零售業態分，１－４月份限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別

增長３﹒６％、６﹒８％、２﹒５％，百貨店、專賣店分別下降８﹒２％、５﹒９％。

１－４月份，全國網上零售額３８６９２億元，同比增長３﹒３％。其中，實物商品網上零

售額３２８８７億元，增長５﹒２％，占社會消費品零售總額的比重為２３﹒８％；在實物商品

網上零售額中，吃類、用類商品分別增長１２﹒９％、６﹒３％，穿類下降１﹒７％。（ｃｔ）

