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16/05/2022 10:08

【聚焦數據】首４月固投增長減慢至６﹒８％遜預期，今年以來最慢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，１－４月，全國固定資產投資１５３５４４
億元（人民幣．下同），同比增長６﹒８％，今年以來最慢，略低市場預期的７％。其中，民間
固定資產投資８６８７２億元，同比增長５﹒３％。從環比看，４月份固定資產投資下降
０﹒８２％。
　　分產業看，第一產業投資３８２９億元，同比增長５﹒８％；第二產業投資４７５８０億元
，增長１２﹒６％；第三產業投資１０２１３６億元，增長４﹒３％。
　　第二產業中，工業投資同比增長１２﹒７％。其中，採礦業投資增長１８﹒８％，制造業投
資增長１２﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長１３﹒０％。
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長６﹒５％
。其中，水利管理業投資增長１２﹒０％，公共設施管理業投資增長７﹒１％，道路運輸業投資
增長０﹒４％，鐵路運輸業投資下降７﹒０％。
　　分地區看，東部地區投資同比增長６﹒３％，中部地區投資增長１２﹒０％，西部地區投資
增長８﹒５％，東北地區投資下降７﹒７％。
　　分登記注冊類型看，內資企業投資同比增長６﹒９％，港澳台商企業投資增長７﹒５％，外
商企業投資增長０﹒４％。（ｃｔ）

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