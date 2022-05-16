【聚焦數據】首４月固投增長減慢至６﹒８％遜預期，今年以來最慢

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，１－４月，全國固定資產投資１５３５４４

億元（人民幣．下同），同比增長６﹒８％，今年以來最慢，略低市場預期的７％。其中，民間

固定資產投資８６８７２億元，同比增長５﹒３％。從環比看，４月份固定資產投資下降

０﹒８２％。

分產業看，第一產業投資３８２９億元，同比增長５﹒８％；第二產業投資４７５８０億元

，增長１２﹒６％；第三產業投資１０２１３６億元，增長４﹒３％。

第二產業中，工業投資同比增長１２﹒７％。其中，採礦業投資增長１８﹒８％，制造業投

資增長１２﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長１３﹒０％。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長６﹒５％

。其中，水利管理業投資增長１２﹒０％，公共設施管理業投資增長７﹒１％，道路運輸業投資

增長０﹒４％，鐵路運輸業投資下降７﹒０％。

分地區看，東部地區投資同比增長６﹒３％，中部地區投資增長１２﹒０％，西部地區投資

增長８﹒５％，東北地區投資下降７﹒７％。

分登記注冊類型看，內資企業投資同比增長６﹒９％，港澳台商企業投資增長７﹒５％，外

商企業投資增長０﹒４％。（ｃｔ）

