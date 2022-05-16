【ＦＯＣＵＳ】內地經濟續添壓，最高層籲防規模性失業

【ＦＯＣＵＳ】經濟「倒春寒」，未見解凍卻寒意更甚。國家統計局周一（１６日）揭盅，

４月

工業、消費、投資「三架馬車」表現全線遜預期；其中貢獻ＧＤＰ近七成的「壓艙石」消費，因

遍

地開花的本土疫情陷入２０２０年初武漢封城以來最差表現；最值得留意的，城鎮調查失業率升

至

６﹒１％的逾兩年高位。





＊消費錄自武漢封城以來最差表現＊



總理李克強上月底警告「經濟遇到的挑戰更趨嚴峻」餘音猶在，國統局今日再背書「經濟

下行壓力加大」。

據最新公布，４月份，規模以上工業增加值按年降２﹒９％（預期：增０﹒４％），終結連

續兩年的正

增長；原本預期受惠基建提速的鋼材、水泥產量繼續縮水，汽車產量更暴瀉４３﹒５％。

同月，社會消費品零售總額按年降１１﹒１％（預期：降６﹒１％），為２０２０年２至４

月武漢封城以來最

差表現；餐飲業收入重挫２２﹒７％，服裝、日用、家具、家電、汽車、化妝品、通訊器材等零

售額

亦全數盡墨。

再看固定資產投資，首４月增６﹒８％（預期：增７％），不過若計入通脹因素後，實際增

長恐同樣

落於負值。房地產開發投資跌２﹒７％，為自去年６月後再陷負增長；商品住宅銷售額按年降幅

擴大

至３２﹒２％。



＊失業率逾兩年高，冀中小企擔綱＊



「三架馬車」齊開倒車，再佐證需求收縮、供給衝擊、預期減弱。三重大山壓頂，被稱為

「最大的民生」的就業不容樂觀，４月全國城鎮調查失業率升至６﹒１％，直逼２０２０年２月

高位６﹒２％

；其中主要覆蓋畢業生群體的１６－２４歲人口調查失業率升至１８﹒２％，大幅高於歷史均值

。

鑒於此，最高層已發出「切實防範規模性失業風險」的警告，要求提高經濟增長的就業帶

動力，發揮中小微企就業主渠道作用。

不過，調查就顯示，私營中小企首季收入較２０１９年同期低了７３％，平均利潤率僅

０﹒１％。有學

者直指，抗疫到了第三年，很多企業和家庭的流動性已變大問題，疾呼「不惜一切代價支撐老

百姓的消費和企業的訂單」。



＊加大稅收、社保、轉移支付調節＊



不過，儘管民間關於向中低收入者直接派錢或消費券的聲音日熾，但似乎仍未獲高層開出

綠燈。李克強指，發錢拉動消費，看似公平有效，「但我們還是發展中國家，難以做到，做了

也不可持續」；國家主席習近平亦稱，促進共同富裕，不能搞「福利主義」那一套。

大幹快上固定投資兜底又如何？拋開審批籌備需時、疫情阻滯進度等因素，地方政府融資

平台資金緊張，令新項目無法及時啟動更是掣肘。而人行周末宣布首套房貸款利率下限２０基點

，以貸款３００萬、２５年期計算，每月減少供款僅約３５０元，能否刺激低迷的樓市成疑。

那麼，如何確保經濟運行逐步復甦？最可能的選項仍是加大稅收、社保、轉移支付等調節

的財政政策，將宏觀政策著力點聚焦到市場主體。而本周五貸款市場報價利率（ＬＰＲ）會否下

調

，將再成窺探當局對調控方式及人幣匯率的窗口。

