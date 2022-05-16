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16/05/2022 13:22

【ＦＯＣＵＳ】內地經濟續添壓，最高層籲防規模性失業

　　【ＦＯＣＵＳ】經濟「倒春寒」，未見解凍卻寒意更甚。國家統計局周一（１６日）揭盅，
４月
工業、消費、投資「三架馬車」表現全線遜預期；其中貢獻ＧＤＰ近七成的「壓艙石」消費，因

地開花的本土疫情陷入２０２０年初武漢封城以來最差表現；最值得留意的，城鎮調查失業率升

６﹒１％的逾兩年高位。
　　

＊消費錄自武漢封城以來最差表現＊

　　總理李克強上月底警告「經濟遇到的挑戰更趨嚴峻」餘音猶在，國統局今日再背書「經濟
下行壓力加大」。
　　據最新公布，４月份，規模以上工業增加值按年降２﹒９％（預期：增０﹒４％），終結連
續兩年的正
增長；原本預期受惠基建提速的鋼材、水泥產量繼續縮水，汽車產量更暴瀉４３﹒５％。
　　同月，社會消費品零售總額按年降１１﹒１％（預期：降６﹒１％），為２０２０年２至４
月武漢封城以來最
差表現；餐飲業收入重挫２２﹒７％，服裝、日用、家具、家電、汽車、化妝品、通訊器材等零
售額
亦全數盡墨。
　　再看固定資產投資，首４月增６﹒８％（預期：增７％），不過若計入通脹因素後，實際增
長恐同樣
落於負值。房地產開發投資跌２﹒７％，為自去年６月後再陷負增長；商品住宅銷售額按年降幅
擴大
至３２﹒２％。

＊失業率逾兩年高，冀中小企擔綱＊

　　「三架馬車」齊開倒車，再佐證需求收縮、供給衝擊、預期減弱。三重大山壓頂，被稱為
「最大的民生」的就業不容樂觀，４月全國城鎮調查失業率升至６﹒１％，直逼２０２０年２月
高位６﹒２％
；其中主要覆蓋畢業生群體的１６－２４歲人口調查失業率升至１８﹒２％，大幅高於歷史均值

　　鑒於此，最高層已發出「切實防範規模性失業風險」的警告，要求提高經濟增長的就業帶
動力，發揮中小微企就業主渠道作用。
　　不過，調查就顯示，私營中小企首季收入較２０１９年同期低了７３％，平均利潤率僅
０﹒１％。有學
者直指，抗疫到了第三年，很多企業和家庭的流動性已變大問題，疾呼「不惜一切代價支撐老
百姓的消費和企業的訂單」。

＊加大稅收、社保、轉移支付調節＊

　　不過，儘管民間關於向中低收入者直接派錢或消費券的聲音日熾，但似乎仍未獲高層開出
綠燈。李克強指，發錢拉動消費，看似公平有效，「但我們還是發展中國家，難以做到，做了
也不可持續」；國家主席習近平亦稱，促進共同富裕，不能搞「福利主義」那一套。
　　大幹快上固定投資兜底又如何？拋開審批籌備需時、疫情阻滯進度等因素，地方政府融資
平台資金緊張，令新項目無法及時啟動更是掣肘。而人行周末宣布首套房貸款利率下限２０基點
，以貸款３００萬、２５年期計算，每月減少供款僅約３５０元，能否刺激低迷的樓市成疑。
　　那麼，如何確保經濟運行逐步復甦？最可能的選項仍是加大稅收、社保、轉移支付等調節
的財政政策，將宏觀政策著力點聚焦到市場主體。而本周五貸款市場報價利率（ＬＰＲ）會否下
調
，將再成窺探當局對調控方式及人幣匯率的窗口。

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