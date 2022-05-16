【樓市鬆綁】人行減首置按息托市，分析稱中央欲刺激房地產需求

《經濟通通訊社１６日專訊》內地當局「出招」救樓市，人民銀行及銀保監公布，首套房的

貸款利率調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減２０個基點，按目前５年期以上

ＬＰＲ為４﹒６％計算，新政策下首套房貸利率可低至４﹒４％。這是人行２０１９年８月將個

人住房貸款利率切換為「ＬＰＲ加點」模式後，首次對利率下限進行調整。



＊二套房貸不變，避免加大投資投機性需求＊



中泰證券研究所首席分析師楊暢認為，降低住房貸款利率反映了刺激房地產市場需求的意圖

，現階段房地產市場需求相對偏弱，通過降低住房貸款利率，有利於降低住房購置成本，有利於

刺激需求邊際改善。政策強調「二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行」，

拉大了首套房與二套房貸款利差，在刺激首套房需求釋放的同時，有利於避免加大投資投機性需

求。中泰證券並稱，因城施策有利於精準調控，對於部分人口流入數量較大，住房具有剛性需求

的城市，可以結合自身情況採取不同的加點方式，有利於對需求釋放進行精準調控，防止產生房

價快速上行的壓力。



＊高盛：一線城市實際降幅可能小於８０基點＊



高盛引述貝殼數據顯示，４月份重點城市平均首套房利率下降至５﹒２％，仍未達到ＬＰＲ

水平，例如上海、深圳及北京便分別較５年期或以上ＬＰＲ高３０基點、３０基點及５５基點。

若新政策能鼓勵大多數城市設定利率時貼近下限，意味潛在降幅或達到８０基點。不過，由於一

線城市房地產市場行情可能比低線城市好，該行估計實際降幅可能小於８０基點。

中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群認為，各地方政府會跟隨放寬，幅度按照各

自情況而有所不同，因某些省市早前已調整下限。他估計當局在短期內會進一步放寬貨幣政策，

最快６月會視乎５月經濟數據而考慮降準。（ｃａ）

