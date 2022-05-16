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16/05/2022 09:16

【數據解讀】４月金融數據斷崖式下跌，分析指需更多刺激措施提振

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地３月以來受疫情陰影籠罩，對經濟的影響在４月全面顯現
。最新公布的４月金融數據斷崖式下跌，４月新增人民幣貸款６４５４億元（人民幣．下同），
遠低預期的１５１５０億元，創下２０１７年１２月以來的四年半新低，同比少增８２３１億元
；４月社會融資規模增量為９１０２億元，亦大幅低於２﹒３萬億元預期，並較上年同期腰斬。
　　分析人士認為，在人行繼續以穩健偏鬆貨幣政策與海外「鷹派」對抗的同時，更能發揮直接
作用的財政和產業放鬆政策等亦應加碼參與，合力穩住經濟。就貨幣政策而言，４月被認為「摳
門」的一次小幅降準過後，人民銀行仍有可能在價格工具上再有所表示，貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）的下調依舊可期。

＊流動性淤積，並非貨幣政策放鬆可以解決的問題＊

　　對斷崖式下跌的４月金融數據，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，實體經濟活動大幅萎
縮，導致數據走惡，因此需要更多的刺激措施來振興經濟。他指出，但目前市場上的流動性正在
淤積，說明這並不是貨幣政策放鬆可以解決的問題，當局需要通過財政和行業政策做出逆周期的
應對。
　　ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟師彭藹嬈也認為，人行正在努力決定是否通過降低中期借貸便
利等政策利率，或者降低存款準備金率等來降低實體經濟融資成本，但來自政府和人行的信息不
一，很難做出決定，因為降低利率並不是幫助因封控而受損的經濟的直接方式。財政措施會更加
有效，針對中小企業和個人的措施比較多。

＊降低實體融資成本最重要＊
　　
　　德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，對經濟來說，降低實體融資成本是最重要的，要
把真正的需求拉起來，他指ＬＰＲ應該還是會降的，因為存款利率降了，成本下來了不可能貸款
利率不降。
　　中財辦副主任韓文秀早前表示，中國財政貨幣政策有足夠空間，將相機調控「該出手時就會
出手」；國家統計局副局長盛來運亦稱，中國政策工具多，當前宏觀政策力度不斷加大，增量政
策工具正在抓緊謀劃，穩增長政策有望進一步顯效發力。（ｃａ）

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