《融天納地－溫天納》穩經濟政策仍將主導政策

《融天納地》環球通脹水平高企，但按目前內地的通脹水平，尚未對國家貨幣政策形成制約

。故此，在布局上，中央政府的貨幣政策仍將保持寬鬆，會更注重穩信貸、寬信用、結構性寬鬆

，降準減息仍有機會、但可能性正下降。在政策方面，穩增長措施持續推進，穩就業仍是關鍵所

在，繼早前全國穩就業工作電視電話會議後，其後國常會要求財政貨幣政策以就業優先為導向，

穩住經濟大局。



環球市場環境持續受疫情影響，儘管每日新增病例宗數繼續下跌，不過美國經濟增長及通脹

預期不斷變化，導致潛在加息率預期上落不定，觸發環球匯率及資本市場激烈異動，反映出變種

新冠病毒對環球經濟的直接及間接影響仍存。在經濟領域，美國４月份新增非農就業數據勝於市

場預期，但當地通脹數據同樣高於市場此前的分析。經濟過熱而非衰退的狀態導致美國１０年期

國債收益率一度上升至３﹒１２％的本輪反彈的新高，觸發美股大幅波動。至於歐元區，因俄烏

事件導致高通脹持續惡化，儘管歐洲經濟景氣指數有所回升，但水平仍然遠低於歷史同期水平，

景氣不振非常明顯。



就內地市場環境，參考最新外貿數據，在環球需求擴張弱化的情況下、加上內地疫情影響及

轉單效應下，４月份內地出口同比增長速度顯著下跌。實際上，內地疫情防控形勢向好，同比增

長速度有望得以回升，但環球需求及區域性轉單因素導致出口同比增長速度波動中樞逐季下跌。

至於內地進口增長速度在低位徘徊反映出內需短線的挑戰。倘若觀察主要商品的進口數量，挑戰

更為明顯。在穩增長目標不變，加上經濟保護政策持續強化的支撐下，內地進口同比增長速度的

波動中樞有機會逐季改善。展望未來，在內地進出口同比增長速度逐步平衡的情況下，貿易順差

或將收窄。在短期時間內，內地淨出口對經濟增長的貢獻份額將會下跌。經濟在穩增長新形勢下

提振，內需及投資範疇的潛在刺激政策值得持續關注。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

