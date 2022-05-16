《匯市一周－徐惠芳》關注各央行動態及經濟數據，外幣整固

《匯市一周》展望本周，關注聯儲局利率動向，主席鮑威爾將於周二（１７日）發表講話。

雖然鮑威爾已經多次表明，６月議息時很可能加息半厘，但投資者希望，從鮑威爾的言論，可揭

示下半年的利率走勢。



本周有其他聯儲局官員發言，包括紐約聯儲銀行總裁威廉斯（Ｊｏｈｎ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ）、聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）、費城聯

儲銀行總裁哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ Ｈａｒｋｅｒ）、芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ）等。



周二美國公布４月零售銷貨值，是反映美國經濟強弱的重要指標。市場預期，４月零售銷貨

值按月升０﹒８％，優於３月的０﹒７％，主要是受到汽車銷售強勁的支持，抵銷了通脹升勢的

困擾。



英國周三（１８日）公布４月通脹數據。市場預期，英國４月通脹率按年升９﹒１％，是

１９８０年以來最高。英倫銀行預期，今年第四季的通脹可能見１０％。



美聯儲主席鮑威爾重申，沒有積極考慮加息７５個基點，緩和市場對緊縮貨幣政策會損害美

國經濟的擔憂。過去一個月的宏觀狀況變得更加有利於美元看好，經濟增長放緩已經擴散，歐元

區更容易受到衝擊。



上周美國４月ＣＰＩ年率報８﹒３％，較３月８﹒５％稍微放緩，市場預期回落至８﹒１％

。就４月份的通脹數字，反映美國通脹仍然高企，通脹跟現時利率水平之差距，支持美國聯儲局

主席鮑威爾和其他鷹派立場官員的加息言論，激發投資者對下月加息幅度可能高於５０基點，並

展望今年內加息幅度可能擴大的憂慮，資金繼續流入美元，美匯指數創２０年高位，美國１０年

期國債收益率維持逼近３％水平。



本周歐元區將公布４月ＣＰＩ修正值和歐洲央行會議紀錄。歐洲央行會議紀錄內容，可能會

提及歐元區第三季結束購債刺激計劃及往後加息安排，市場注視，歐洲央行會否轉鷹，資金回流

歐元。歐元技術上，依然被困低位，兌美元跌穿兩周區間底部，若歐洲央行會議紀錄更顯鷹派，

匯價在２０１７年１月低點１﹒０３４０獲得支持，周線圖可展望雙底形態後的反彈。



歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫（Ｇａｂｒｉｅｌ Ｍａｋｈｌｏｕｆ）呼籲，管

理委員會採取行動應付通脹。今年大部分時間，風險資產一直受壓。歐元區公布，３月工業產出

年率－０﹒８％，前值２﹒００％修正至１﹒７％，預期－１％；３月工業產出月率為－

１﹒８％，前值０﹒７０％修正至０﹒５％，預期－２﹒００％。



歐洲央行管委森特諾指，歐洲央行應在第三季度結束資產購買計劃，並在之後一段時間加息

。歐元周一（１６日）亞市，在１﹒０４１５水平整固，趨勢往下，上方阻力１﹒０４４０、

１﹒０５２０、１﹒０６００。



英鎊兌美元於周線圖顯示，創下２０１９年８月以來的最長連跌，本周英國公布最新就業數

據和ＣＰＩ，兩項數據的結果不止為英國經濟把脈，若欠缺增長將難以抵銷市場對於英國經濟前

景憂慮。英國央行下半年可能會暫停加息，英磅有機會繼續下探１﹒２０００關口，並在

２０２０年３月低點尋找支持。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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