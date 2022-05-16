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即市新聞

16/05/2022 14:53

《金石為開－黃威》鷹派聯儲持續施壓，金價跌勢加劇呈超賣

　　《金石為開》黃金在過去一個月左右的時間裏持續遭到拋售，這一情況在上周尤甚。雖然美
聯儲暫時排除單次會議加息７５個基點的可能，但鷹派的政策基調並沒有改變。美聯儲主席鮑威
爾確認接下來兩次會議將各加息５０個基點，而通脹數據回落幅度不及預期，強化了市場對今年
緊縮的政策預期。這導致黃金跌勢加劇，金價全周重挫３﹒８％。
　
　　美國的通脹高燒不退，４月份ＣＰＩ同比上漲８﹒３％，雖然較上月的８﹒５％有所回落，
但仍高於市場預期的８﹒１％；核心ＣＰＩ同比增速回落至６﹒２％，同樣高於預期的６％。考
慮到大宗商品價格從３月份開始陸續見頂，投資普遍預計後續的通脹壓力會逐漸緩和。然而４月
份的數據降幅輕微，很難令市場認同這樣的信號已經出現。
　
　　因此美聯儲也沒有理由緩和其政策立場，抑制通脹仍是當務之急。美聯儲主席鮑威爾在５月
議息會議一周後重申，當局有意保持目前的加息步調，若經濟運行符合預期，未來兩次會議將各
加息５０個基點，並根據經濟形勢調整加息幅度。由於美聯儲目前視高通脹為經濟的最大威脅，
後續的緊縮政策很可能有增無減，因為美聯儲需要更強的政策力度來彌補此前行動過慢造成的被
動局面。
　
　　黃金的處境因此而變得艱難，在通脹出現明顯的受控跡象之前，高通脹對金價的支持都將被
美聯儲更強力的緊縮政策抵銷。這也是在高通脹背景下，最近一個月金價仍持續下跌的重要原因
。好在現時市場已經消化了６、７月各加息５０基點的預期，短期內美聯儲進一步鷹派化的空間
有限。而金價短線已經處於明顯的超賣狀態，下方中期趨勢線的上移預計會在１７９０－
１８００一帶形成支撐，投資者可留意反彈機會。
　
　　本周重點關注美國４月零售銷售及歐元區４月通脹數據，並留意周內美聯儲多位官員講話。
《六福金融分析師　黃威》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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