《ＥＴＦ透視－張子銘》油價高企助推電動車市場

《ＥＴＦ透視》過去數月暴漲的國際油價，正加快純電動車和插電混動車對燃油車市場的分

流。

受利比亞原油停產、俄羅斯原油產量下降明顯、美國原油庫存下滑等因素影響，布倫特原油

３月６日的價格衝高至每桶１４７﹒５美元，為自２００８年７月以來的最高位。

此外，美國等國開始對俄羅斯出口能源實施制裁，令市場擔心歐盟將跟隨美國對從俄羅斯進

口的石油實施禁運，從而加劇供應緊縮的狀況。

中國作為全球最大的石油進口國，不可避免受到國際油價暴漲的衝擊，也提高了國內汽油和

柴油的售價。

在這種背景下，新能源車的性價比得以凸顯，消費者購買新能源車的意願相應增加。中國乘

用車聯席會的數據顯示，３月新能源乘用車批發銷量按年大漲１２２﹒４％，而同期的整體車的

銷量卻按年下降１﹒６％。



＊長期推動力＊



短期內，在高位徘徊的油價將持續助推對新能源車的需求。長期來看，消費者購買新能源車

的主要原因也正在發生變化。

摩根大通近日的一項調查顯示，消費者購買電動車的主要原因已經不再是牌照問題，而是因

為電動車更環保且技術含量更高。事實上，越來越多不受牌照限制的小城市的電動車滲透率也在

不斷攀升。

這一轉變具有相當重要的意義，顯示消費者已經開始基於電動車本身的優勢做出購買決策，

而並非不得已而為之。這種轉變將成為這一市場長期快速發展的堅實基礎，並推動產品的升級轉

型和更新換代。

我們認為，電動車市場將在高企的油價助推以及消費者主動購買意願不斷增強、電池技術不

斷獲得突破等因素的支持下，獲得快速發展的動力。我們看好相關市場的發展和投資於這一市場

的交易所買賣基金。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》《

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資料來源：

ＢＢＣ，２０２２年５月２２日

中國乘用車聯席會，２０２２年４月

摩根大通，２０２２年４月



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