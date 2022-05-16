【新冠肺炎】食環署證實御善私房菜持食物製造廠牌照，已加強消毒

《經濟通通訊社１６日專訊》觀塘成業工業大廈１樓１２室的「御善私房菜」，有９人感染
新冠肺炎。食環署表示，御善私房菜持有食物製造廠牌照，署方已即時加強附近一帶公眾地方的
清潔消毒，會繼續跟進情況，採取適當行動。
確診個案均是上周一下午５時後光顧，同場涉及的人數較多，部分人表示曾經短時間逗留買
杏仁餅或凍肉，當局已發出強制檢測公告。（ｃｌ）
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