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16/05/2022 14:00

【新冠疫苗】聶德權冀市民及早打３針，無為疫苗通行證結束定時間

　　《經濟通通訊社１６日專訊》兩名港大學者建議放寬「疫苗通行證」要求，容許６０歲以下
成年人毋須使用疫苗通行證進入指定處所。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示
，疫苗通行證未有定下結束時間，認為目前仍有需要執行，現時２０至６０歲第三針接種率只有
６８％，６０歲以上有８成，在保障上仍然未足夠，呼籲市民盡快接種第三劑疫苗，令社交距離
措施可以繼續放寬，盡快回復正常生活，控制疫情反彈。
　
＊貢獻國家初心不變＊
　
　　聶德權指，今屆政府在任期前會繼續推動疫苗接種，確保與下屆政府交接順利。對於本月底
疫苗通行證要求接種三針，他稱政府已率先帶頭，今日起所有政府僱員進入處所都要符合三針疫
苗要求。他表示，當局早已公布疫苗通行證的實施時間表，而當局每日可以為市民接種１０萬劑
疫苗，但目前每日平均只是接種３萬針。
　　他指，現屆政府任期到下月３０日，他會全力做好餘下工作，包括全力支持兩屆政府交接。
他表示，自己由公務員至出任問責官員都是為服務市民，強調貢獻國家的初心一直無變，行政長
官當選人李家超正全力組班，相信要給予時間及空間，他不會評論相關事宜及自己的情況。
（ｃｌ）

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