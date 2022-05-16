【新冠肺炎】本港新增２３４宗確診，觀塘御善私房菜再多２人確診

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２３４宗新冠肺炎確診個案，包括１１３宗經核酸檢測確診的病例，以及１２１宗快速檢測呈陽

性的個案。新增個案中包括４２宗輸入病例，１９２宗在本地感染。無新增患者離世。

另外，觀塘「御善私房菜」再多２人確診，環境樣本全部呈陰性；而上環星月樓亦多４人確

診，多３個環境樣本呈陽性，紅磡新旺會再多１人確診。（ｃｌ）

