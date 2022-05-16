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16/05/2022 17:25

【新冠肺炎】本港新增３５宗學校呈報陽性個案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
３５宗學校呈報的陽性個案，來自３１間學校，涉及２９名學生、６名教職員，其中一間特殊學
校２名教師確診，他們在同一辦公室工作，曾除口罩共膳，相信有流行病學關聯，辦公室其餘教
職員需要檢疫。　　
　　另外，有院舍呈報一名院友感染，患者於２月曾確診，衞生防護中心估計，可能是第二次感
染，也有機會是復陽個案。（ｃｌ０

　

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