【新冠肺炎】本港新增３５宗學校呈報陽性個案

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

３５宗學校呈報的陽性個案，來自３１間學校，涉及２９名學生、６名教職員，其中一間特殊學

校２名教師確診，他們在同一辦公室工作，曾除口罩共膳，相信有流行病學關聯，辦公室其餘教

職員需要檢疫。

另外，有院舍呈報一名院友感染，患者於２月曾確診，衞生防護中心估計，可能是第二次感

染，也有機會是復陽個案。（ｃｌ０





