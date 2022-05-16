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16/05/2022 17:57

【新冠肺炎】康文署重開九個體育館，最快本周三起接受預訂

　　《經濟通通訊社１６日專訊》康文署今日宣布轄下九個體育館下周二（２４日）起將陸續向
公眾重新開放，可以接受預訂。當中，最早重開的是和興體育館，將於本周三（１８日）起預訂
。這些場地早前暫停開放以用作防疫用途。
　　九個場地包括：和興體育館、荃景圍體育館、鳳琴街體育館、大角咀體育館、石硤尾公園體
育館、天水圍體育館、圓洲角體育館（主場、健身室及活動室）、九龍灣體育館及荃灣體。
（ｃｌ）

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