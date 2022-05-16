【俄烏開戰】德國將停止進口俄油，縱使歐盟未達成下一輪制裁共識

《經濟通通訊社１６日專訊》《彭博社》引述沒透露姓名的政府官員稱，德國計劃在今年底

或之前停止進口俄羅斯石油，即使歐盟未就下一輪制裁措施達成共識。

上述政府官員稱，德國政府仍在努力與其他供應者達成協議，並確信能在未來６至７個月內

解決餘下的物流問題。

肖爾茨政府堅決推動其全國計劃，作為歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭作出懲罰的一部分。德國政

府尚未明言會由哪些國家填補原油供應短缺。（ａｌ）

