【俄烏開戰】美國財長耶倫月中訪歐，加緊向俄羅斯施壓

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長耶倫本月中出訪歐洲，將於５月１６日與波蘭總理莫

拉維茨基、財長席茲考斯卡和央行行長格拉平斯基會晤，並會到訪一座烏克蘭難民設施。

耶倫１７日將在布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。她將在當地發表演講，主題是俄

羅斯入侵烏克蘭之後全球經濟的前路。耶倫其後將於１９日和２０日於德國會參與七國集團

（Ｇ７）財長和央行行長會議，參與有關執行去年全球企業稅協議的會談。（ａｌ）

