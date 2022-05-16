《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長耶倫本月中出訪歐洲，將於５月１６日與波蘭總理莫
拉維茨基、財長席茲考斯卡和央行行長格拉平斯基會晤，並會到訪一座烏克蘭難民設施。
耶倫１７日將在布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。她將在當地發表演講，主題是俄
羅斯入侵烏克蘭之後全球經濟的前路。耶倫其後將於１９日和２０日於德國會參與七國集團
（Ｇ７）財長和央行行長會議，參與有關執行去年全球企業稅協議的會談。（ａｌ）
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16/05/2022 12:04
【俄烏開戰】美國財長耶倫月中訪歐，加緊向俄羅斯施壓
《經濟通通訊社１６日專訊》美國財長耶倫本月中出訪歐洲，將於５月１６日與波蘭總理莫
拉維茨基、財長席茲考斯卡和央行行長格拉平斯基會晤，並會到訪一座烏克蘭難民設施。
耶倫１７日將在布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。她將在當地發表演講，主題是俄
羅斯入侵烏克蘭之後全球經濟的前路。耶倫其後將於１９日和２０日於德國會參與七國集團
（Ｇ７）財長和央行行長會議，參與有關執行去年全球企業稅協議的會談。（ａｌ）
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