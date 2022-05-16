【外圍經濟】分析：歐元兌美元或２０年來首次跌至１比１

《經濟通通訊社１６日專訊》在俄烏戰爭影響下，歐元兌美元經已跌至近＄１﹒０３的５年

低位。有分析認為，歐元匯價或將在今年內跌至和美元看齊，為２０年來首次。對沖基金已打賭

會出現這個局面，單是上個月就已經累積７０億美元的期權名義本金，預期兩幣匯價１兌１。由

於美國聯儲局更積極加息，使之比歐元更具動力。（ａｌ）

