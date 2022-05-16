《日入而息》綠債每人最多獲派５手，傳碧桂園等三內房本周發債

《今天重點》

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政府表示四手或以下申請者將獲全數派發；畢馬威中國表示綠債認購結果反映市場有一定需求

傳碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）及美的獲選為示範房企，將於本周發債

中電（００００２）首季本港售電量按年升０﹒３％，派第一期中期息０﹒６３元

譚仔（０２２１７）年度盈利２億元，跌近三成，末期息１１﹒４仙；譚仔國際指２月曾上調價

格２％，澳洲淨增分店目標減至１間

證監會表示法庭命令層壓式及龐氏騙局騙徒向投資者作出賠償

本港新增２３４宗確診，觀塘御善私房菜再多２人確診

人行銀保監出手救市，首套房貸款利率下限降２０點子；內地降首套房貸款利率，交銀國際：略

微提振市場情緒

統計局表示相信二季度經濟仍會保持較好增長態勢；投資拉動經濟作用有望進一步發揮；食品價

格穩定有基礎，料豬肉價有所回升；抓好糧食生產、確保糧食安全仍要繼續努力；５月經濟運行

有望改善，系列政策措施正顯效；４月進口天然氣降幅擴大，電力生產由增轉降；４月疫情衝擊

大惟影響短期，經濟料逐步復甦特斯拉中國召回１０﹒７萬輛國產電動車

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《即日市況》

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恒指全日高收５１點報１９９５０，科指高收不足１點報４０３９

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒３４％，疫情打擊４月經濟５月料改善

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《美元匯價》

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仍然不建議追沽日圓

歐元最新報１﹒０４２１╱２３，日圓最新報１２９﹒２４╱２７

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《公司業績》

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敏華控股（０１９９９）去年多賺１６﹒８％至２２﹒５億元，末期息０﹒１７元

譚仔（０２２１７）年度盈利２億元，跌近三成，末期息１１﹒４仙

信利國際（００７３２）首季純利３﹒２億元，同比增２０％

首程控股（００６９７）首季虧轉賺１億元，收入升８１％

驢跡科技（０１７４５）全年經審核虧損擴至５﹒５億人幣

中國地熱能（０８１２８）首季虧損收窄至１４７９萬元，不派息

亞勢備份（０８２９０）首季虧損收窄至１０５萬元，不派息

ＨＭ ＩＮＴＬ（０８４１６）首季虧損擴大至４６２萬元，不派息

裕興（０８００５）首季虧損擴大至２８２０萬，不派息

冰雪集團（０８４２９）首季虧損收窄至５６萬元，不派息

智傲控股（０８２８２）首季虧損收窄至７６萬元，不派息

港銀控股（０８１６２）首季虧損擴至８４６萬元，不派息

電子交易集團（０８０３６）首季盈轉虧３０萬元，不派息

北大青鳥環宇（０８０９５）首季純利跌３％，不派息

匯思太平洋（０８１４７）首季虧損收窄至３６７萬元，不派息

智易控股（０８１００）首季虧轉盈５８萬元，不派息

鉅京控股（０８４５０）中期虧損擴至９１１萬元，不派息

亞洲資產（０８０２５）首季純利升１３倍至２８２萬元，不派息

寶聯控股（０８２０１）首三季純利跌１５％，不派息

盛良物流（０８２９２）首季虧損收窄至３３萬令吉，不派息

維亮控股（０８６１２）首季虧損擴至５３２萬元，不派息

ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）首季盈轉虧２８萬歐元，不派息

古兜控股（０８３０８）首季虧損擴至１３１９萬人幣，不派息

傲迪瑪汽車（０８４１８）首季盈轉虧３３萬坡元，不派息

易通訊（０８０３１）首季盈轉虧１２０萬元，不派息

皓文控股（０８０１９）首季盈轉虧３０９萬人幣，不派息

新達控股（０８４７１）首季虧損擴至２９２萬人幣，不派息

愛達利（０８０３３）首季盈轉虧５４５萬元，不派息

中安控股（０８４６２）首季純利１１１萬坡元，不派息

運興泰（０８３６２）首季虧損收窄至２７７萬元，不派息

華康生物（０８６２２）首季虧損收窄至６８萬人幣，不派息

信義儲電（０８３２８）首季純利升１８倍至３７５萬元，不派息

僑洋國際（０８０７０）首季純利跌５９％至１８３萬元，不派息

雅居投資（０８４２６）首季純利升３倍至４４６萬元，不派息

八零八八投資（０８０８８）首季虧損收窄至６０８萬元，不派息

國藝集團控股（０８２２８）首季虧損收窄至３４８３萬元，不派息

中國創意（０８３６８）首季盈轉虧３８１萬人幣不派息

長城微光（０８２８６）首季虧損擴至７１２萬人幣，不派息

御德國際（０８０４８）首季虧損收窄至２３１萬元，不派息

上海青浦（０８１１５）首季純利５１萬人幣，不派息

納尼亞（０８６０７）首季純利１１２萬人幣，不派息

中農業生態（０８１６６）首季虧損擴至８２３萬不派息

森浩集團（０８２８５）首季虧損擴至３２９萬人幣，不派息

中國生命（０８２９６）首季純利跌７３％至７２萬人幣，不派息

新華聯合投資（０８１５９）首季虧損擴至１３３５萬元，不派息

口腔產業（０８４０６）首季盈轉虧１４９萬人幣不派息

中國宏光（０８６４６）首季純利升２７％，不派息

惠陶集團（０８２３８）首季純利跌２４％至１３７萬元，不派息

中國煤層氣（０８２７０）首季虧損擴至５７８萬人幣，不派息

倍搏集團（０８３３１）首季虧損收窄至１０３萬人幣，不派息

旅橙文化（０８６２７）首季盈轉虧５８萬人幣，不派息

ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）首季盈轉虧８５萬，不派息

南大蘇富特（０８０４５）公首季虧損擴至１０２０萬人幣，不派息

鴻偉亞洲（０８１９１）首季虧損收窄至１２１萬元，不派息

百家淘客（０８２８７）首季虧損擴至１０６４萬元，不派息

升華蘭德（０８１０６）首季虧損擴至１１５４萬人幣，不派息

ＷＭＣＨ（０８２０８）首季虧損擴至８２萬坡元，不派息

正力控股（０８２８３）全年盈轉虧５６萬坡元，不派息

百應控股（０８５２５）首季虧轉盈３１６萬人幣，不派息

三三傳媒（０８０８７）首季虧損擴至５９３萬人幣，不派息

環球戰略（０８００７）中期虧損收窄至８８３萬元，不派息

萬里印刷（０８３８５）首季虧損擴至１６９２萬元，不派息

基石科技（０８３９１）首季虧損擴大至２０６５萬元，不派息

寶申（０８１５１）首季虧損收窄至９６萬人幣，不派息

亦辰集團（０８３６５）中期虧損收窄至４３５萬元，不派息

先鋒娛樂（０８４００）首季虧損收窄至４２７萬元，不派息

樂透互娛（０８１９８）首季虧損收窄至６４６萬元，不派息

ＧＴ ＳＴＥＥＬ（０８４０２）首季虧損擴大至９４萬坡元，不派息

華億金控（０８１２３）首季虧損擴大至６７５萬元，不派息

裕程物流（０８４８９）首季純利跌８１％至１６０萬元，不派息

恆偉集團（０８２１９）首季虧轉盈９６萬元，不派息

立高控股（０８４７２）首季純利升８３％至３０４萬元，不派息

明樑控股（０８１５２）首季虧損收窄至１８９萬元，不派息

凱順控股（０８２０３）全年經審核虧損擴至６６１８萬元，不派息

智紡國際（０８５２１）首季盈轉虧４４８萬元，不派息

超人智能（０８１７６）全年虧損收窄至６５５萬元，不派息

ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）首季盈轉虧１９萬坡元，不派息

英特龍（０８３２９）首季純利跌３３％，不派息

金泰豐（０８４７９）首季純利２４６萬人幣，不派息

蜀塔（０８６２３）首季虧損擴至４５３萬人幣，不派息

利駿集團香港（０８３６０）首季虧損收窄至１６０萬元，不派息

樹熊金融（０８２２６）首季盈轉虧３８５０萬元，不派息

易和國際（０８６５９）首季純利跌１１％，不派息

脈資資源（０８１８６）首季虧損收窄至１５８萬元，不派息

浙江永安（０８２１１）首季虧損收窄至４５８萬人幣，不派息

德斯控股（０８４３７）首季虧損擴至２５３萬坡元，不派息

創意數碼（０８０７８）首三季虧損收窄至７７０１萬元，不派息

ＮＯＭＡＤ（０８６４５）首三季盈轉虧１３２７萬令吉，不派息

百田石油（０８０１１）首季虧損收窄至３２５萬元，不派息

太陽娛樂（０８０８２）首季虧損擴至１３９１萬元，不派息

信都國際（８６２１）首季純利升１﹒３倍至４２８萬人幣，不派息

ＰＡＣＩＦＩＣＬＥＧＥＮＤ（８５４７）首季虧損８８２萬不派息

吉林長龍（０８０４９）首季純利升６７％，派特別息６﹒２５分

聚利寶（０８５２７）首季虧損擴至４８萬坡元，不派息

中再生醫學（０８１５８）首季虧轉盈１１２萬元，不派息

威誠國際（０８１０７）首季盈轉虧１０２萬元，不派息

紫元元（０８２２３）首季純利２１６萬人幣，不派息

所羅門環球（０８１３３）首季虧損收窄至３９２萬元，不派息

倢冠控股（０８６０６）首季虧損擴至９８４萬元，不派息

長安仁恒（０８１３９）首季盈轉虧１７３萬人幣不派息

國藥科技（０８１５６）首三季虧損收窄至２３４１萬元，不派息

靛藍星（０８３７３）首季虧損收窄至４２萬坡元，不派息

ＳＤＭ教育（０８３６３）首季盈轉虧１３１３萬元，不派息

華泰瑞銀（０８００６）首季虧損擴至２０８８萬元，不派息

偉易達（００３０３）全年純利跌２５﹒２％，派末期息５１美仙

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《公司資訊》

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三盛（０２１８３）中途停牌，停牌前報３﹒９８元無升跌

新創建（００６５９）斥２６﹒６億元收購成都武漢６個物流中心

匯控（００００５）上周五港英斥８３６７萬元回購１７５萬股；傳匯控將以花費耗時等為理由

反對分拆亞洲業務；傳匯控聘請投行Ｒｏｂｅｙ Ｗａｒｓｈａｗ為分拆計劃提供建議

中國碳中和（０１３７２）擬新加坡建全球性碳資產交易所

渣打（０２８８８）上周五倫敦回購近２００萬股，總值約１﹒１億元

亨泰（００１９７）延烯石電車新材料（０６１２８）債券還款期至８月

信利國際（００７３２）磋商最高１０億元購聯營信利仁壽股權

匯量科技（０１８６０）獨立非執董應雷辭任，張可玲接任

福晟國際（００６２７）或獲順安２０００萬美元投資擁控股，今早復牌

華章科技（０１６７３）發換股債予執董方暉，籌９０００萬元還債

恒生銀行（０００１１）開設上水跨境財富管理中心，配合財富管理需求

惠理集團（００８０６）委任蔡康進為機構業務高級總監

敏華（０１９９９）國內發展集中三四線城市，料今年新開店３００－５００家

東方匯財（０８００１）棄發換股債，改折讓近１６％配股淨籌６６０萬，今早復牌

譚仔國際（０２２１７）２月曾上調價格２％，澳洲淨增分店目標減至１間

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

偉工控股（０１７９３）附屬公司獲列入房委會承建商名冊

港交所（００３８８）擴大慈善夥伴計劃並接受申請

澳能建設（０１１８３）中標工程項目，涉７４５７萬澳門元

開源控股（０１２１５）建議採納新購股權計劃

五龍動力（００３７８）不符合上市規則第３﹒２７Ａ條

美團（０３６９０）關聯公司在成都成立互聯網醫院

中電（００００２）首季本港售電量按年升０﹒３％，住宅售電量按年跌１﹒８％

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《國企紅籌》

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東江環保（００８９５）判付賠償，料減利潤１４０萬元人民幣

滬杭甬（００５７６）最高１７７９萬元人民幣改造高速服務區

藥明康德（０２３５９）股東上海瀛翊減持判違規收處罰

中信國際電訊（０１８８３）ＣＰＣ推出容器服務，協助企業加快部署業務應用程式

神華（０１０８８）４月煤炭銷售量按年跌１５﹒４％

華潤電力（００８３６）４月附屬電廠售電量按年跌７％

中國太平（００９６６）首４個月原保險保費收入按年跌１％至７９９﹒４６億元人民幣

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《神州民企》

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通天酒業（００３８９）夥知己咖啡連鎖店進軍咖啡店及小酒館業務

恒鼎實業（０１３９３）訂立重組支持協議的第二份延期函件

中教（００８３９）上日斥近５３０萬元回購１００萬股

樂享集團（０６９８８）首季毛利９５０８萬元升２３％

天倫燃氣（０１６００）訂總回報掉期交易，最高股本名義額１億元

傳碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）及美的獲選為示範房企，將於本周發債

恒大地產再被強制執行１６﹒９億元人民幣

華南城（０１６６８）特區建發投控已完成認購３３﹒５億股新股，成最大股東

赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持十萬股

索信達（０３６８０）近日獲主要股東夏莉萍增持２６０萬股股份

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《中國要聞》

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統計局表示相信二季度經濟仍會保持較好增長態勢；投資拉動經濟作用有望進一步發揮；食品價

格穩定有基礎，料豬肉價有所回升；抓好糧食生產、確保糧食安全仍要繼續努力；５月經濟運行

有望改善，系列政策措施正顯效；４月進口天然氣降幅擴大，電力生產由增轉降；４月疫情衝擊

大惟影響短期，經濟料逐步復甦特斯拉中國召回１０﹒７萬輛國產電動車

上海崇明區部分銀行網點已恢復對外營業

保銀資管表示刺激措施有效與否取決於會否微調抗疫政策

國家糧儲局表示將糧食能源「兩個飯碗」牢牢端自己手裏

銀保監加強宏觀槓桿率上升風險應對，築牢資本防火墻

上海５期地方債中標利率均較下限上浮１０個點子

上海周日起將逐步恢公共交通

上交所發布價值投資與長期投資倡議

上海市政府表示目標６月中下旬全面恢復生產生活秩序

首四月商品房銷售降幅擴至２９﹒５％，貸款挫二成四

４月失業率升至６﹒１％，高於政府控制目標５﹒５％

首四月全國房地產開發投資同比轉降２﹒７％

首４月固投增長減慢至６﹒８％遜預期，今年以來最慢

４月社會消費品零售總額下降１１﹒１％，遜預期

內地４月工業增加值同比降２﹒９％，遠低市場預期

分析料５月ＬＰＲ下調以降成本，下半年社融高點上移

上海發生老人「死後復活」事件，涉事醫院道歉

中紀委表示知網被查再給平台敲警鐘，建更合理運營模式

人行提前等量續作千億ＭＬＦ利率持平，續百億逆回購

三大證交所聯合倡議：加強投資者關係管理

４月金融數據斷崖式下跌，分析指需更多刺激措施提振

科創板引入做市商制度，做市持股原則上不超５％

房地產開發投資下跌，機構預計６月後銷售數據或回升

東莞、南京續鬆綁樓市，放寬多孩家庭購房限制

環京房策續鬆動，河北廊坊首套房貸利率低至４﹒６％

集度汽車將於６月發布首款汽車機器人概念車

招商資管接連擴充高管團隊，任命新董事長楊陽

內地降首置利率內房股起哄，惟料續受制樓市疲弱人幣貶值

中鋼協副會長表示今年粗鋼產量續減，促原料價回歸理性

發改委表示明起汽柴油價格每噸提高２８５元及２７０元

廣東加強金融紓困，中銀廣東累計提供延期還貸逾１８億

上海４月新房成交大降八成，５月將繼續低位運行

中證金融夥信証將為龍湖供應鏈ＡＢＳ創信用保護憑證

市況動盪券商交易系統頻崩，華西證券表示加大科技投入

上海電力表示非公開發行Ａ股獲得中證監審核通過

美國東盟峰會召開，拜登稱與中國和東盟之間看齊

美擬協台重獲世衛觀察員身份，陸方表示按一中原則處理

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４３％，報１５９０１﹒０４點

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《其他消息》

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違國安法者不能當社工，羅致光冀日後擴展至其他專業

黎智英涉違租契欺詐案，周達權轉控方證人出庭作供

經民聯晤李家超冀爭取通關，加快疫後經濟復甦

政府表示四手或以下申請者將獲全數派發

畢馬威中國表示綠債認購結果反映市場有一定需求

無綫新聞節目含節目宣傳材料，遭通訊局發出勸諭

證監會表示法庭命令層壓式及龐氏騙局騙徒向投資者作出賠償

金管局表示首季信用卡應收帳跌１３﹒８％，撇帳率降至０﹒３７％；金管局再入市，承接５８

﹒８８億港元沽盤

許正宇稱爭取盡快落實香港保險業在大灣區內地城市設售後服務中心

司法機構１８年來首修訂《法官行為指引》，籲法官避免參與政治

深股通全日流出３４﹒５億元；滬股通全日流出逾１５億元，外資淨流出逾７８億元

６５歲及以上長者６月１日起可分階段申請「樂悠咭」；港府研究日後能否「一咭通行」

十大屋苑周末錄１３－１４宗成交，連續九周雙位數

中銀信用卡冀今年ＢｏＣ Ｐａｙ交易量及客戶數量錄雙位數升幅

富通保險推出更優越自願醫保靈活計劃「悅康保」

澳門《博彩法》擬新設減稅條款，最多減免或達賭收５％；澳門新博彩法減辣，衞星場可在非博

企物業經營

駿隆表示４月強積金資金有１３億流入股票市場

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《俄烏開戰》

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德國將停止進口俄油，縱使歐盟未達成下一輪制裁共識

美國財長耶倫月中訪歐，加緊向俄羅斯施壓

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《新冠肺炎》

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本港新增２３４宗確診，觀塘御善私房菜再多２人確診

本港新增３５宗學校呈報陽性個案

康文署重開九個體育館，最快本周三起接受預訂

上海新增陽性病例降至千例以下；上海出入公共場所須持４８小時內核酸陰性證明

中國封控產生大量垃圾，上海涉疫垃圾激增３﹒５倍

中國放棄主辦明年亞洲盃足球賽決賽周

中大學者郭健安料個案或回升至低４位數

內地昨增本土及無症狀逾千一宗，上海新增少於千宗

北京新增３９例確診，昌平劃定重點區域，倡居家辦公；北京調整三地風險等級，一地升為高風

險

北韓新增愈３９萬疑似個案，金正恩下令軍隊協助防疫

台灣新增近６﹒２萬宗本土確診，另增２９宗死亡

據報特斯拉推遲上海工廠復產計劃至少一周

江西省實現全省全域全面動態清零

食環署證實御善私房菜持食物製造廠牌照，已加強消毒

港大專家建議豁免六十歲以下成人用疫苗通行證

聶德權冀市民及早打３針，無為疫苗通行證結束定時間

上海機場表示４月旅客吞吐量同比降９９％，貨郵降七成

北京住房公積金表示企業可緩繳，職工未還款暫不作逾期

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