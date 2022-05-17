《日出而作》科技下挫納指跌逾１％，高盛指需為美國衰退做好準備

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３２２２３﹒４２ 升 ２６﹒７６ ０﹒０８
標普５００ ４００８﹒０１ 跌 １５﹒８８ ０﹒３９
納斯達克 １１６６２﹒７９ 跌 １４２﹒２１ １﹒２１
倫敦富時１００ ７４６４﹒８０ 升 ４６﹒６５ ０﹒６３
法蘭克福ＤＡＸ １３９６４﹒３８ 跌 ６３﹒５５ ０﹒４５
巴黎ＣＡＣ ４０ ６３４７﹒７７ 跌 １４﹒９１ ０﹒２３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒０９２０，歐元
兌美元１﹒０４４７
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盛業控股（０６０６９）７９９０萬人幣售應收帳，料賺３７０萬人幣
高豐集團（０２８６３）中期純利６７６萬元升１﹒６倍，不派息
ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）首季虧轉賺３００萬加元
ＣＨＩＮＡＮＥＷＥＮＥＲＧＹ（０１１５６）去年中期純利升逾１倍
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
渣打（０２８８８）倫敦再斥１﹒１億元回購１９８萬股
創建（０１６０９）遭聯交所停牌，法院駁回司法覆核許可申請
北海康成（０１２２８）展示罕見病基因治療研究合作初步數據
匯控（００００５）港英再回購近１６８萬股，總值８１０８萬元
知乎（０２３９０）非執董彭佳曈辭任，陳定佳接任
和譽（０２２５６）委任張子棟為首席財務官
云想（０２１３１）首季總帳單額１９﹒６５億人幣增長２０﹒４８％
卓航控股（０１８６５）市價配股淨籌８７００萬元
三盛控股（０２１８３）核數師畢馬威辭任，提質押存款及訴訟
新創建（００６５９）佔５０％合營料１２３億元售飛機租賃平台權益
中國投資基金（００６１２）折讓１９％發４０００萬新股籌１﹒２億元
康聖環球（０９９６０）主席黃士昂斥２２萬元增持逾１０萬股
優通未來（０６１６８）建議資本削減，或發新股定價更靈活
石四藥（０２００５）治療癲癇藥拉考沙胺獲准用上市製劑原料藥
企展控股（０１８０８）兩獨立非執董經評估，適合續任該職
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北控清潔能源（０１２５０）執董胡曉勇及譚再興辭任
洛鉬（０３９９３）剛果（金）ＴＦＭ銅鈷礦開發項目獲商務部核准
贛鋒鋰業（０１７７２）近１１億人幣合營江西鋰礦
藥明康德（０２３５９）建議發最多７８４３萬新Ｈ股
青島港（０６１９８）１０億人幣購威海港發展５１％
東方航空（００６７０）４月載客８７萬人次跌９１％
君實生物（０１８７７）聯合治療食管鱗癌上市申請獲批
創新奇智（０２１２１）擬最高３﹒１５億元購回股份
中國黃金（０２０９９）季度盈利增長２５﹒６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
基石藥業（０２６１６）公布肺癌藥「舒格利單抗」臨床試驗結果
中梁控股（０２７７２）兩筆票據交換要約屆滿，獲約八至九成接納
樂享（０６９８８）首季海外電商銷售額按季升２﹒５倍
萬桐園（０６９６６）借１億人幣予宏泰（０６１６６）還款期延長兩年
中國金融發展（０３６２３）５８５０萬元換股債延至明年１月底到期
美的置業（０３９９０）提前１個月，或７月１３日派末期股息
天韵國際（０６８３６）核數師羅兵咸辭任，提存款與會計帳存差異
中國集成（０１０２７）折讓８％發新股籌２３０２萬元
中國賽特（００１５３）清盤呈請，獲高等法院撤銷
先聲藥業（０２０９６）抗新冠候選藥物獲准臨床試驗
粵港灣控股（０１３９６）股東頂昇累計增持３２８０萬股
海藍控股（０２２７８）終止收購美國物業
碧桂園（０２００７）計劃發一期公司債券，籌最高５億人幣
龍湖集團（００９６０）將發公司債券，籌最高５億人幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
野村認為中國第二季ＧＤＰ萎縮概率加大，或變負增速
１１部門開展「攜手行動」，促進大中小企業融通創新
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中概股速遞》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《俄烏開戰》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
瑞典決定隨芬蘭一同加入北約，普京警告會有回應
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《匯市走勢》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美匯指數小幅回落，仍接近２０年高位
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上海昨增８２３病
例，連續三天隔離
管控外無新增感染
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《特區新班子》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超分批約見立
法會議員，冀保持
良好溝通互動
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《虛幣世界》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要加密貨幣仍然
下挫，比特幣三萬
關演攻防戰
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《Ａ股動向》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
和而泰（深：００
２４０２）鬧笑話
，公告錯寫「臨死
股東大會」
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《ＩＰＯ反應》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
雲康（０２３２５
）公開發售超購３
５％，人人有份
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載