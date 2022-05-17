《日出而作》科技下挫納指跌逾１％，高盛指需為美國衰退做好準備

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紐約道瓊斯 ３２２２３﹒４２ 升 ２６﹒７６ ０﹒０８

標普５００ ４００８﹒０１ 跌 １５﹒８８ ０﹒３９

納斯達克 １１６６２﹒７９ 跌 １４２﹒２１ １﹒２１

倫敦富時１００ ７４６４﹒８０ 升 ４６﹒６５ ０﹒６３

法蘭克福ＤＡＸ １３９６４﹒３８ 跌 ６３﹒５５ ０﹒４５

巴黎ＣＡＣ ４０ ６３４７﹒７７ 跌 １４﹒９１ ０﹒２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒０９２０，歐元

兌美元１﹒０４４７



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盛業控股（０６０６９）７９９０萬人幣售應收帳，料賺３７０萬人幣

高豐集團（０２８６３）中期純利６７６萬元升１﹒６倍，不派息

ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）首季虧轉賺３００萬加元

ＣＨＩＮＡＮＥＷＥＮＥＲＧＹ（０１１５６）去年中期純利升逾１倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

渣打（０２８８８）倫敦再斥１﹒１億元回購１９８萬股

創建（０１６０９）遭聯交所停牌，法院駁回司法覆核許可申請

北海康成（０１２２８）展示罕見病基因治療研究合作初步數據

匯控（００００５）港英再回購近１６８萬股，總值８１０８萬元

知乎（０２３９０）非執董彭佳曈辭任，陳定佳接任

和譽（０２２５６）委任張子棟為首席財務官

云想（０２１３１）首季總帳單額１９﹒６５億人幣增長２０﹒４８％

卓航控股（０１８６５）市價配股淨籌８７００萬元

三盛控股（０２１８３）核數師畢馬威辭任，提質押存款及訴訟

新創建（００６５９）佔５０％合營料１２３億元售飛機租賃平台權益

中國投資基金（００６１２）折讓１９％發４０００萬新股籌１﹒２億元

康聖環球（０９９６０）主席黃士昂斥２２萬元增持逾１０萬股

優通未來（０６１６８）建議資本削減，或發新股定價更靈活

石四藥（０２００５）治療癲癇藥拉考沙胺獲准用上市製劑原料藥

企展控股（０１８０８）兩獨立非執董經評估，適合續任該職

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

北控清潔能源（０１２５０）執董胡曉勇及譚再興辭任

洛鉬（０３９９３）剛果（金）ＴＦＭ銅鈷礦開發項目獲商務部核准

贛鋒鋰業（０１７７２）近１１億人幣合營江西鋰礦

藥明康德（０２３５９）建議發最多７８４３萬新Ｈ股

青島港（０６１９８）１０億人幣購威海港發展５１％

東方航空（００６７０）４月載客８７萬人次跌９１％

君實生物（０１８７７）聯合治療食管鱗癌上市申請獲批

創新奇智（０２１２１）擬最高３﹒１５億元購回股份

中國黃金（０２０９９）季度盈利增長２５﹒６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

基石藥業（０２６１６）公布肺癌藥「舒格利單抗」臨床試驗結果

中梁控股（０２７７２）兩筆票據交換要約屆滿，獲約八至九成接納

樂享（０６９８８）首季海外電商銷售額按季升２﹒５倍

萬桐園（０６９６６）借１億人幣予宏泰（０６１６６）還款期延長兩年

中國金融發展（０３６２３）５８５０萬元換股債延至明年１月底到期

美的置業（０３９９０）提前１個月，或７月１３日派末期股息

天韵國際（０６８３６）核數師羅兵咸辭任，提存款與會計帳存差異

中國集成（０１０２７）折讓８％發新股籌２３０２萬元

中國賽特（００１５３）清盤呈請，獲高等法院撤銷

先聲藥業（０２０９６）抗新冠候選藥物獲准臨床試驗

粵港灣控股（０１３９６）股東頂昇累計增持３２８０萬股

海藍控股（０２２７８）終止收購美國物業

碧桂園（０２００７）計劃發一期公司債券，籌最高５億人幣

龍湖集團（００９６０）將發公司債券，籌最高５億人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

野村認為中國第二季ＧＤＰ萎縮概率加大，或變負增速

１１部門開展「攜手行動」，促進大中小企業融通創新

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中概股速遞》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

瑞典決定隨芬蘭一同加入北約，普京警告會有回應

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《匯市走勢》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美匯指數小幅回落，仍接近２０年高位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海昨增８２３病

例，連續三天隔離

管控外無新增感染

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特區新班子》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超分批約見立

法會議員，冀保持

良好溝通互動

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《虛幣世界》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

主要加密貨幣仍然

下挫，比特幣三萬

關演攻防戰

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《Ａ股動向》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

和而泰（深：００

２４０２）鬧笑話

，公告錯寫「臨死

股東大會」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《ＩＰＯ反應》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雲康（０２３２５

）公開發售超購３

５％，人人有份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

