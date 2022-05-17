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即市新聞

17/05/2022 07:46

《日出而作》科技下挫納指跌逾１％，高盛指需為美國衰退做好準備

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３２２２３﹒４２　升　　２６﹒７６　０﹒０８
　　標普５００　　　　　４００８﹒０１　跌　　１５﹒８８　０﹒３９
　　納斯達克　　　　　１１６６２﹒７９　跌　１４２﹒２１　１﹒２１
　　倫敦富時１００　　　７４６４﹒８０　升　　４６﹒６５　０﹒６３
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３９６４﹒３８　跌　　６３﹒５５　０﹒４５
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６３４７﹒７７　跌　　１４﹒９１　０﹒２３
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　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒０９２０，歐元
兌美元１﹒０４４７
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盛業控股（０６０６９）７９９０萬人幣售應收帳，料賺３７０萬人幣
　　高豐集團（０２８６３）中期純利６７６萬元升１﹒６倍，不派息　　
　　ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）首季虧轉賺３００萬加元　　　　　　　
　　ＣＨＩＮＡＮＥＷＥＮＥＲＧＹ（０１１５６）去年中期純利升逾１倍
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再斥１﹒１億元回購１９８萬股　　　　　　　
　　創建（０１６０９）遭聯交所停牌，法院駁回司法覆核許可申請　　　　
　　北海康成（０１２２８）展示罕見病基因治療研究合作初步數據　　　　
　　匯控（００００５）港英再回購近１６８萬股，總值８１０８萬元　　　
　　知乎（０２３９０）非執董彭佳曈辭任，陳定佳接任　　　　　　　　　
　　和譽（０２２５６）委任張子棟為首席財務官　　　　　　　　　　　　
　　云想（０２１３１）首季總帳單額１９﹒６５億人幣增長２０﹒４８％　
　　卓航控股（０１８６５）市價配股淨籌８７００萬元　　　　　　　　　
　　三盛控股（０２１８３）核數師畢馬威辭任，提質押存款及訴訟　　　　
　　新創建（００６５９）佔５０％合營料１２３億元售飛機租賃平台權益　
　　中國投資基金（００６１２）折讓１９％發４０００萬新股籌１﹒２億元
　　康聖環球（０９９６０）主席黃士昂斥２２萬元增持逾１０萬股　　　　
　　優通未來（０６１６８）建議資本削減，或發新股定價更靈活　　　　　
　　石四藥（０２００５）治療癲癇藥拉考沙胺獲准用上市製劑原料藥　　　
　　企展控股（０１８０８）兩獨立非執董經評估，適合續任該職　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　北控清潔能源（０１２５０）執董胡曉勇及譚再興辭任　　　　　　
　　洛鉬（０３９９３）剛果（金）ＴＦＭ銅鈷礦開發項目獲商務部核准
　　贛鋒鋰業（０１７７２）近１１億人幣合營江西鋰礦　　　　　　　
　　藥明康德（０２３５９）建議發最多７８４３萬新Ｈ股　　　　　　
　　青島港（０６１９８）１０億人幣購威海港發展５１％　　　　　　
　　東方航空（００６７０）４月載客８７萬人次跌９１％　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）聯合治療食管鱗癌上市申請獲批　　　　　
　　創新奇智（０２１２１）擬最高３﹒１５億元購回股份　　　　　　
　　中國黃金（０２０９９）季度盈利增長２５﹒６％　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　基石藥業（０２６１６）公布肺癌藥「舒格利單抗」臨床試驗結果　　　
　　中梁控股（０２７７２）兩筆票據交換要約屆滿，獲約八至九成接納　　
　　樂享（０６９８８）首季海外電商銷售額按季升２﹒５倍　　　　　　　
　　萬桐園（０６９６６）借１億人幣予宏泰（０６１６６）還款期延長兩年
　　中國金融發展（０３６２３）５８５０萬元換股債延至明年１月底到期　
　　美的置業（０３９９０）提前１個月，或７月１３日派末期股息　　　　
　　天韵國際（０６８３６）核數師羅兵咸辭任，提存款與會計帳存差異　　
　　中國集成（０１０２７）折讓８％發新股籌２３０２萬元　　　　　　　
　　中國賽特（００１５３）清盤呈請，獲高等法院撤銷　　　　　　　　　
　　先聲藥業（０２０９６）抗新冠候選藥物獲准臨床試驗　　　　　　　　
　　粵港灣控股（０１３９６）股東頂昇累計增持３２８０萬股　　　　　　
　　海藍控股（０２２７８）終止收購美國物業　　　　　　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）計劃發一期公司債券，籌最高５億人幣　　　　　
　　龍湖集團（００９６０）將發公司債券，籌最高５億人幣　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　野村認為中國第二季ＧＤＰ萎縮概率加大，或變負增速
　　１１部門開展「攜手行動」，促進大中小企業融通創新
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　瑞典決定隨芬蘭一同加入北約，普京警告會有回應
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　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美匯指數小幅回落，仍接近２０年高位
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨增８２３病
　　例，連續三天隔離
　　管控外無新增感染
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　　　　　　　　　　　　　　《特區新班子》　
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　　李家超分批約見立
　　法會議員，冀保持
　　良好溝通互動　　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　主要加密貨幣仍然
　　下挫，比特幣三萬
　　關演攻防戰　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《Ａ股動向》　
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　　和而泰（深：００
　　２４０２）鬧笑話
　　，公告錯寫「臨死
　　股東大會」　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　雲康（０２３２５
　　）公開發售超購３
　　５％，人人有份　
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