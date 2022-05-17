《油金掠影》沙特或不提高石油產量，紐油漲逾３％，金價微升

《經濟通通訊社１７日專訊》石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）沙特阿拉伯及巴林相繼

表示未必會大幅增加石油產量，加上上海即將分階段解封，有望提振對原油的需求，油價轉跌為

升。

紐約期油盤中低見每桶１０８﹒１１美元，最終高收每桶１１４﹒２美元，升３﹒７１美元

或３﹒３６％；布蘭特期油盤中曾最多跌２﹒４３％，收市升２﹒９美元或２﹒４１％，報每桶

１１４﹒２４美元。

較早時段，油價受內地較疲弱的經濟數據所拖累，盤中一度受壓。之後，沙特阿拉伯能源部

長阿卜杜勒阿齊茲重申，由於煉油產能不足，即使主要石油輸出國提高增產規模，汽油在內等油

品價格仍將保持昂貴，言論獲巴林石油部長支持，市場憧憬ＯＰＥＣ＋不會提高油產規模。

另有分析預期，美國汽油庫存過去幾周已明顯下跌，遠低於５年平均水平，反映供應嚴重短

缺，即使上周提高煉油生產率，仍未足以解決供應問題。隔晚美國汽油期貨再創收市新高，報每

加侖４﹒０２２９美元，升１﹒６％。



＊美債息回落，鈀金漲逾４％＊



中美兩國及歐元區最新公布的經濟數據表現不理想，美元及美國債息雙雙回落，金價同樣由

跌轉升。紐約期金早段曾失守１８００美元，最終升５﹒８美元或０﹒３％，報每盎司１８１４

美元。

有市場分析師仍看好黃金基本面，現時最重要是先企穩每盎司１８００美元，並希望看到價

格已觸底的技術面反轉形態出現，有望突破此前每盎司１８５０美元的阻力。

其他貴金屬方面，鈀金重上２０００美元關口，收升４﹒４％，報每盎司２００２﹒６美元

；白銀升２﹒６％，報每盎司２１﹒５５１美元，為４月１２日以來最大升幅；白金跌０﹒６％

，報每盎司９２５﹒３美元。（ｅｒ）

