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17/05/2022 07:50

《華爾街內望》華爾街避險情緒上升，馬斯克玩殘推特股價跌逾８％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全球經濟活動放緩令華爾街避險情緒再度上升，美股表現疲弱
。由於全球首富馬斯克上周末表示暫停收購推特，該公司股價在周一大跌８﹒１０％，至每股
３７﹒３９美元。
　　馬斯克周一又表示，以更低價格收購推特並非沒有可能。在市場波動下，納指收市跌
１４２﹒２１點，或１﹒２％，至１１６６２﹒７９點。標普５００跌１５﹒８８點，或
０﹒３９％，至４００８﹒０１點。道指微升２６﹒７６點，或０﹒０８％，至
３２２２３﹒４２點。
　　全球經濟前景不佳，中國受防疫政策影響４月零售按年減１１﹒１％，接近２年低點。同月
中國汽車銷量只剩１１８萬輛，按年減４７％，上海新車銷量更歸零。俄烏戰爭持續，歐盟執委
會周一亦將歐元區２０２２年全年經濟成長率，從２月預估的４﹒０％大幅下調至２﹒７％。
　　美國方面，５月紐約州製造業指數報負１１﹒６，遠低於預期的１５，令華爾街擔憂美國聯
儲局的政策路徑發生變化。聯儲局前主席柏南克周一批評，聯儲局對通脹反應遲緩是個錯誤，高
通脹已成為１９８０年以來最嚴重事件，美國經濟或陷入滯脹。（ｊｆ）

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