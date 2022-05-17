《運籌帷幄－梁業豪》武斷而草率的後市看法和部署

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。不經不覺，港股的長期跌浪已運行了１５個月，

相信不少投資者的應市信心已經接近盡失。大家都明白危中有機的道理，並或有趁低入市吸納的

意欲。筆者認為，港股的長期形勢依然顯著向淡，並非長線加注買貨的好時機。至於「有買貴，

無買錯」的說法，並不可取，因我們總不應於買貨後，任由市況繼續下跌，一直捱打吧。跌幅擴

大，代表持貨值博率已經下降。

於熊市中，不少散戶投資者喜歡聽到一些有信心的後市預測。若筆者說：「港股後市必升，

大家現時可放心入市買貨。」，各位會有甚麼看法？堅信不疑？還是認為筆者太過武斷和草率呢

？其實，大家應先問清楚筆者，所謂「後市」，是指短期、中期還是長期，以及預期市場轉角位

何時會出現。若於一個月後才出現，大家有需要急於入市買貨嗎？

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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