《專家之言－李偉傑》大市仍受困外圍消息，其利具復甦概念可留意

《專家之言》美國４月通脹同比上升８﹒３％，雖然低於３月份升幅８﹒５％，但仍較市場

預期８﹒１％為高，在超高通脹下，市場仍然關注美國未來加息步伐，聯儲局主席鮑威爾言論顯

示未來兩次加息維持在０﹒５厘水平，但假若加息過急過快將直接影響美國經濟狀況，因為現時

高通脹不單止因經濟狀況良好而形成，主要是結構性問題，例如對中國徵收關稅、俄烏戰爭、資

源價格攀升以及新冠肺炎疫情導致供應鏈失衡。以上周美國總統拜登表示解決通脹是首要任務，

正考慮取消部分甚至所有對中國商品加徵的關稅，這個選項對中美雙方可帶來較長遠益處。



＊望內地推刺激經濟措施，港股短線先挑戰２０天線＊



另一方面，內地國家統計局剛公布，４月社會消費品零售總額按年下降１１﹒１％，明顯低

於預期，為２０２０年３月以來最低，當月規模以上工業增加值則按年下降２﹒９％，遜預期且

為２０２０年２月以來最低。經濟數據低於市場預期主要受疫情問題左右，而內地經過防疫措施

後，近期確診宗數回落至２０００宗之下，上海政府在疫情防控發布會上表示，從５月１６日起

分階段推進復商復市，寄望在疫情受控下，可逐步推出刺激經濟措施，港股跟隨內地股市表現敏

感度高，假若上證指數逐步向上修復４月中３２００點以上水平，港股可受惠同步帶來反彈，短

線恒指在５月份低位１９１７８點水平見初步支持，惟多條平均線構成明顯阻力，短線２０天移

動平均線２０４３５點作為本周挑戰目標，假若內地能持續帶來刺激經濟正面消息，港股５月期

間仍有機會高見５０天移動平均線２１０４６點。

在近期大市仍然受外圍消息困擾下，尋找具有復甦概念以及擁有優質資產的股份作中線部署

更為適合，筆者在３月中港股大跌市時曾提一系列中資電訊股、本地銀行股以及工業股，其中其

利工業（０１７３１），當天股價收市為０﹒８９元，及後在港股超跌後反彈，３月尾前亦曾一

度飆升至１﹒４０元，步伐上都能出現上升形態，雖然近期股價維持橫行而主因在於大市成交量

缺失。而其利值得留意地方在於廠房恢復生產，以及集團在廣州土地資產吸引。



＊受惠科技園推動，其利土地估值上調空間大＊



公司主要在中國、越南及柬埔寨建立跨區域製造平台，包括四間製造廠房生產手袋及背包，

其產品主要銷往北美洲、亞洲及歐洲。早前受疫情影響，越南及柬埔寨生產基地在去年度曾因封

城而停產數月，短暫影響生產力，使集團２０２１年度的收入按年輕微減少６％至１﹒４６億美

元。惟越南及柬埔寨生產基地現已全面恢復生產，估計本年度的業績會有非常可觀增幅。加上集

團其中主要銷售地區如北美洲及歐洲等地居民逐漸回復正常生活，亦有利刺激消費者出外及購買

意欲。

此外於今年年初內媒報道於廣州市政府報告中，提出科技成果轉化基地等多個番禺區重要發

展平台被點名，發展概念大，憧憬配合國家政策，打造南部矽谷，科技創新將會是國家長遠政策

。報道亦指出廣州大學城作為整個大灣區科教資源最為豐富的區域，具強化科技創新策源能力，

而廣州大學城及南岸共擁有高校１２所，市級以上各實驗室、工程技術研究中心等科研平台

２１３家，其中省部級重點實驗室１９４家，涵蓋新一代訊息科技產業、高端裝備製造產業、生

物產業等多個符合廣東省重點發展方向產業類型。而集團位於內地廠房地皮，正正屬於廣州國際

科技創新城地區南岸起步區，廣州智慧城附近，１２間大學的大學城附近，除了發展潛力大之外

，估計未來可望配合廣州市發展加快廠房轉型高新科技產業，地皮估值吸引，集團整體估值提升

兼具有爆發力，惟近期港股缺乏明確方向，投資者需要有持貨耐性，等待豐收。《財經評論員

李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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