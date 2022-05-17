【ＱＱ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？績前眼看手勿動？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１７日報道》騰訊（００７００）將於明天（１８日）公布首季

業績，受累內地疫情嚴峻及監管政策，市場對業績看法悲觀。在公布業績前夕，集團發布《可持

續社會價值報告》。主席馬化騰指出，集團面臨收入及利潤增速放緩，惟相信可轉型創造高質量

發展，這番言論為騰訊未來發展方向帶來啟示？



＊聚焦創造高質量發展，轉型道路漫長且崎嶇？＊



馬化騰在《報告》提出，騰訊正面臨挑戰與發展並存的新階段，一方面收入與利潤增速放緩

，另一方面，可藉此作出調整，創造高質量發展，更聚焦用戶價值、科技創新及社會責任為，堅

守科技向善的願景，讓企業為國家與時代創造更大的價值。

雖然馬化騰在文章沒有明確指出轉型方案，但市場普遍認為，主業務增值服務旗下的網遊業

務被中央嚴厲監管，成為集團增速放緩的主因。集團未來的發展方向或放在金融科技及企業服務

、網絡廣告業務上，以降低政策風險。

不過，輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，金融科技業務競爭大，騰訊須與阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲競

爭；加上，金融企業服務亦有監管政策的不確定性。網絡廣告業務則受到內地疫情及經濟前景影

響，相信騰訊轉型非易事，料其收入及盈利增長放緩的情況仍會持續。



＊馬化騰：參與社會議題急不得！＊



除了集團發展方向，馬化騰亦大談騰訊參與社會議題的看法。他強調，參與社會議題往往「

急不得」，且屬於陌生領域，須摸著石頭過河，未來將以長期主義的決心推動社會共創，創造可

持續社會價值。

國家主席習近平在最新一期的《求是》雜誌提及，支持有意願、有能力的企業積極參與公益

慈善事業，但同時不能搞道德綁架式「迫捐」。由此可見，馬化騰的立場符合中央政策方針，在

發展業務同時兼顧社會責任。



＊市場看淡首季業績，摩通重新看好科技股＊



騰訊明天收市後公布首季業績，市場看法偏淡，預料首季或連續第三季錄得盈利倒退，經調

整盈利按年跌１９％，至２６８億元人民幣；收入僅按年升４﹒３％，至１４１１億元人民幣，

再創上市以來最慢季度增速。不過，內地４月復批遊戲版號且疫情逐步受控，市場焦點落在管理

層對業務前景的看法，以及提升盈利能力的方針。

即使騰訊業績不被看好且業務前景陰霾重重，但仍獲大行重新看好。早前看淡中概科技股的

摩根大通上日（１６日）一改立場，指互聯網行業的不確定性有所減弱，科技股進入第二階段的

投資進程，並上調多隻股份的評級及目標價。當中，騰訊獲上調評級，由「減持」升至「增持」

，並大幅提過目標價７７％至４７０元。



＊黃瑋傑：績前宜觀望，短期受制５０天線＊



騰訊無懼馬化騰直指收入及盈利增長放緩，日中曾漲逾４％，高見３６４﹒６元。不過，黃

師傅不建議投資者在業績前部署，若業績令市場失望，估值或有被下調空間，股價跌勢將持續一

段時間。相反，待業績出爐後，根據市場氣氛、大行分析等才判斷買賣策略更上算，至少可以買

得安心！況且，他預料騰訊短期股價將受制於５０天線（約３６７元），現價水位不多。若績後

股價能突破向上，下一個阻力位為３８０至３９０元，而上月底的前高位為３８８元。

另外，北水對騰訊的部署亦值得關注，騰訊昨日（１６日）被北水轉買為沽，錄得逾３億元

淨賣出，終止連續四個交易日的淨買入趨勢。投資者須觀察北水在今、明兩日是否持續沽貨，或

對部署策略有啟示。

