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即市新聞

17/05/2022 16:59

《盤後部署》恒指料可上試２１２００點，宜留意科企監管放寬消息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股今天全日強勢，高開２４３點報２０１９３，半日高收
４４５點報２０３９５，午後升幅擴大至逾６００點，重上２０６００點水平。恒指收報
２０６０２，升６５２點或升３﹒２７％，主板成交１２４１﹒３７億元。國企指數報７０７６
，升２５０點或升３﹒６７％。恒生科技指數報４２７２，升２３３點或升５﹒７８％。
　　內地股市回升。上證綜合指數報３０９３，升１９點或升０﹒６５％，成交３５１６﹒７１
億元人民幣。深證成份指數報１１２３０，升１３６點或升１﹒２３％，成交１９３９﹒３４億
元人民幣。
　
＊舜宇揚％，為表現最佳藍籌＊
　
　　科技股開紅盤，科指升幅跑贏恒指。當中，舜宇（０２３８２）午後愈升愈有，以全日最高
位收市，升１３﹒１１％，報１１２﹒２元，為表現最佳藍籌及科指股；同行的瑞聲
（０２０１８）就升４﹒８２％，報１６﹒９８元。摩通上調多隻中資科網股目標及評級，績前
京東（０９６１８）造好，收升７﹒４％，報２１４﹒８元；美團（０３６９０）升６﹒２４％
；阿里巴巴（０９９８８）升７﹒０３％；騰訊（００７００）、小米（０１８１０）升逾５％
，ＡＴＭＸＪ合共為恒指帶來逾２９０點升幅。
　　汽車股是今天升市的另一主角。上海公布４月汽車零銷量，惟市場憧憬上海分階段解封，車
廠有望恢復生產，資金持續流入車股。「蔚小理」造車新勢力升勢凌厲，蔚來（０９８６６）漲
１０﹒６６％；理想（０２０１５）揚９﹒５１％；小鵬（０９８６８）升６﹒７２％。至於吉
利（００１７５）盤中高見１３﹒７６元，創月內新高，收升８﹒７７％，報１３﹒６４元；比
亞迪（０１２１１）盤中高見２５６元，同樣創月內新高，收升６﹒９％，報２５４元；長汽
（０２３３３）Ａ股漲停，Ｈ股揚１１﹒７１％，報１２﹒７８元。
　　內房股今天升勢顯著收窄。有傳發行公司債的碧桂園（０２００７）澄清發行仍在計劃階段
，不一定能落實進行或最終能順利完成，日內曾跌近３％，收市跌１﹒０２％，報４﹒８３元，
為全日表現最差藍籌；碧服（０６０９８）就升２﹒５４％；龍湖（００９６０）升１﹒１８％

　
＊汽車股是日獲大戶追捧＊
　　
　　大市方面，是日成交額較上日多３１１億元，資金淨流入額亦較上日多１０９億元，大戶主
動買沽比率由上日的５３：４７提高至今天的６２：３８，反映交投氣氛有所好轉。從資金流向
方面，除了科技股外，車股是今日投資者的追捧對象。以比亞迪為例，是日成交額較上日多２４
億元，資金淨流入額大幅提高８﹒０４億元至１０﹒３４億元，大戶主動買沽比率更達
７６：２４，吉利、廣汽的大戶主動買沽比率都顯著提高，是今天大市另一上升動力。
　　在日線圖上，恒指今天進一步向上突破１０天及２０天線，雖然兩條平均線趨勢繼續向下，
但跌勢已放緩，ＭＡＣＤ亦現牛差距，短線阻力料在３月３日高位２１２００點水平。消息方面
，除了京東及騰訊外，據報國務院副總理劉鶴擬在今天舉行的「中國數字經濟專題協商會」中發
表講話，外界關注政協與科企會面是否代表中國將放寬對科技企業監管。投資者宜多加留意會議
內容，對科技股影響較大。
　
＊舜宇待破１１７元水平才部署＊
　
　　個股方面，有券商料舜宇受鏡頭市場持續展現，以及順利導入北美客戶帶動下，手機鏡頭產
品出貨量將按年轉正，股價上周二（１０日）最低跌至９３﹒５５元後逐步上揚，惟目前１０天
線跌穿２０天線，保力加通道仍較平坦，早前曾在１１７元水平遇上阻力，無貨者可待股價升穿
此價位才部署。（ｅｒ）

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