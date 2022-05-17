《盤後部署》恒指料可上試２１２００點，宜留意科企監管放寬消息

《經濟通通訊社１７日專訊》港股今天全日強勢，高開２４３點報２０１９３，半日高收

４４５點報２０３９５，午後升幅擴大至逾６００點，重上２０６００點水平。恒指收報

２０６０２，升６５２點或升３﹒２７％，主板成交１２４１﹒３７億元。國企指數報７０７６

，升２５０點或升３﹒６７％。恒生科技指數報４２７２，升２３３點或升５﹒７８％。

內地股市回升。上證綜合指數報３０９３，升１９點或升０﹒６５％，成交３５１６﹒７１

億元人民幣。深證成份指數報１１２３０，升１３６點或升１﹒２３％，成交１９３９﹒３４億

元人民幣。



＊舜宇揚％，為表現最佳藍籌＊



科技股開紅盤，科指升幅跑贏恒指。當中，舜宇（０２３８２）午後愈升愈有，以全日最高

位收市，升１３﹒１１％，報１１２﹒２元，為表現最佳藍籌及科指股；同行的瑞聲

（０２０１８）就升４﹒８２％，報１６﹒９８元。摩通上調多隻中資科網股目標及評級，績前

京東（０９６１８）造好，收升７﹒４％，報２１４﹒８元；美團（０３６９０）升６﹒２４％

；阿里巴巴（０９９８８）升７﹒０３％；騰訊（００７００）、小米（０１８１０）升逾５％

，ＡＴＭＸＪ合共為恒指帶來逾２９０點升幅。

汽車股是今天升市的另一主角。上海公布４月汽車零銷量，惟市場憧憬上海分階段解封，車

廠有望恢復生產，資金持續流入車股。「蔚小理」造車新勢力升勢凌厲，蔚來（０９８６６）漲

１０﹒６６％；理想（０２０１５）揚９﹒５１％；小鵬（０９８６８）升６﹒７２％。至於吉

利（００１７５）盤中高見１３﹒７６元，創月內新高，收升８﹒７７％，報１３﹒６４元；比

亞迪（０１２１１）盤中高見２５６元，同樣創月內新高，收升６﹒９％，報２５４元；長汽

（０２３３３）Ａ股漲停，Ｈ股揚１１﹒７１％，報１２﹒７８元。

內房股今天升勢顯著收窄。有傳發行公司債的碧桂園（０２００７）澄清發行仍在計劃階段

，不一定能落實進行或最終能順利完成，日內曾跌近３％，收市跌１﹒０２％，報４﹒８３元，

為全日表現最差藍籌；碧服（０６０９８）就升２﹒５４％；龍湖（００９６０）升１﹒１８％

。



＊汽車股是日獲大戶追捧＊



大市方面，是日成交額較上日多３１１億元，資金淨流入額亦較上日多１０９億元，大戶主

動買沽比率由上日的５３：４７提高至今天的６２：３８，反映交投氣氛有所好轉。從資金流向

方面，除了科技股外，車股是今日投資者的追捧對象。以比亞迪為例，是日成交額較上日多２４

億元，資金淨流入額大幅提高８﹒０４億元至１０﹒３４億元，大戶主動買沽比率更達

７６：２４，吉利、廣汽的大戶主動買沽比率都顯著提高，是今天大市另一上升動力。

在日線圖上，恒指今天進一步向上突破１０天及２０天線，雖然兩條平均線趨勢繼續向下，

但跌勢已放緩，ＭＡＣＤ亦現牛差距，短線阻力料在３月３日高位２１２００點水平。消息方面

，除了京東及騰訊外，據報國務院副總理劉鶴擬在今天舉行的「中國數字經濟專題協商會」中發

表講話，外界關注政協與科企會面是否代表中國將放寬對科技企業監管。投資者宜多加留意會議

內容，對科技股影響較大。



＊舜宇待破１１７元水平才部署＊



個股方面，有券商料舜宇受鏡頭市場持續展現，以及順利導入北美客戶帶動下，手機鏡頭產

品出貨量將按年轉正，股價上周二（１０日）最低跌至９３﹒５５元後逐步上揚，惟目前１０天

線跌穿２０天線，保力加通道仍較平坦，早前曾在１１７元水平遇上阻力，無貨者可待股價升穿

此價位才部署。（ｅｒ）

