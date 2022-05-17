【俄烏開戰】美國參議院料最快周三通過４００億美元援烏法案

《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院於當地時間周一以８１對１１的壓倒性投票，決定

繞過個別參議員的反對，繼續完成對烏克蘭４００億美元綜合援助的投票程序。料最終投票最快

於周三進行，並會獲得通過，屆時將交由總統拜登簽署。

較早前共和黨參議員保羅（Ｒａｎｄ Ｐａｕｌ）以美國經濟狀況為由，對法案提出反對。

不過，該黨參院議長麥康奈爾上周率團訪問基輔，反映共和黨大部份參議員支持法案。（ｊｆ）

