【俄烏開戰】美國參議院料最快周三通過４００億美元援烏法案

《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院於當地時間周一以８１對１１的壓倒性投票，決定
繞過個別參議員的反對，繼續完成對烏克蘭４００億美元綜合援助的投票程序。料最終投票最快
於周三進行，並會獲得通過，屆時將交由總統拜登簽署。
較早前共和黨參議員保羅（Ｒａｎｄ Ｐａｕｌ）以美國經濟狀況為由，對法案提出反對。
不過，該黨參院議長麥康奈爾上周率團訪問基輔，反映共和黨大部份參議員支持法案。（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|大行報告17/05/2022
【大行炒D乜】轉軚要夠快？！摩通升ATM評級及目標價
|開市Good Morning17/05/2022
黃瑋傑不建議績前部署騰訊 港股扭轉向淡形勢須達兩條件
|財經熱話17/05/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
|中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車 民營房企或本周發債 A場全線跌
|財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福 匯控渣打跟得過？
|專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰