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即市新聞

17/05/2022 17:44

《台股攻略－黃振宇》台股連升３日萬六點關口失而復得

　　《台股攻略》台股今日（１７日）由台積電領軍上揚，電子權值股普遍走強，大市最高升
１８５點，而金融及航運股仍然回落，但指數最終仍升１５５點，收１６０５６點，成交金額則
縮減至新台幣２０６７億元，三大法人合計淨買入新台幣２﹒２１億元，惟投信終止連續２３個
交易日淨買入記錄。
　　電子股成大市主流，台積電收新台幣５３０元，升１﹒９％，市值回升至新台幣１３﹒７４
兆元；聯發科收新台幣８４１元，升１﹒９％；聯電、日月光投控及大立光均升１％至２％，國
巨升４﹒１％，矽力　ＫＹ升３﹒５％。航運股的貨櫃三雄持續受壓，陽明收新台幣１１９元，
跌３﹒６％；長榮收新台幣１３７﹒５元，跌４﹒２％；萬海收新台幣１４８元，跌３﹒６％。
散裝航運股的裕民、慧洋－ＫＹ、新興及四維航均跌２％至３％。航空雙雄的長榮航及華航均跌
１﹒４％。金融股方面，富邦金、國泰金、玉山金、兆豐金及元大金均跌超過１％，合庫金升
１﹒４％，華南金升０﹒５％、台新金升０﹒３％。太陽能股今日受到資金追捧，國碩、元晶、
達能均升５％－７％，聯合再生、茂迪、碩禾及中美晶均升３﹒２％至４﹒４％。此外，矽晶圓
股也表現不俗，台勝科升超過７％，環球晶、合晶、嘉晶及漢磊均升２％至３％。代工大廠緯創
的董事長林憲銘指出，今年將聚焦五大營運方向，其中，在人工智慧廣泛導入各領域趨勢下，預
期近年投入的高速繪圖晶片加速卡及伺服器產品線將顯著成長。天風國際分析師郭明錤今日表示
，蘋果（ＡＡＰＬ－ＵＳ）正在測試元太的電子紙（ＥＰＤ）解決方案，將用於折疊裝置與類平
板產品，獲市場看好元太出貨量可望再增加，亦將同步拉升供應鏈的晶宏、天鈺等營運表現。磷
酸鐵鋰（ＬＦＰ）正極材料商的立凱　ＫＹ表示，目前共有４１家歐美與亞洲客戶，較去年新增
２４家，消息令股價漲停，收新台幣６６元。
　　台股板塊輪動，電子股逐漸回復市場主流，帶動大市反彈重上萬六點關口，惟傳產及金融股
持續受壓，建議投資者保持審慎，宜慢慢分注入市。
　
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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