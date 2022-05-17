《窩輪豪情－梁業豪》開局好，期指宜上企１９９７４

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公

用事業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新地

（０００１６）、網易（０９９９９）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

香港電訊（０６８２３）、中國財險（０２３２８）與ＥＳＲ（０１８２１）。

恒指高開後，好友努力將即市防線推高至合理水平之上。至今指數已升抵２０２８５，成功

到達即市第二個重要阻力位２０２３５。港股開局明顯較預期為佳，證明好友正在發力進功中。

另一方面科技指數的升勢更為明顯，曾高見４１８１，接近即市第三個重要阻力位４１８６。美

指期貨現處於「一浪高於一浪」的局勢中，有利港股先企穩於現水平，伺機再升。恒指期貨小時

圖形勢現屬顯著向好，２００８７為即市好淡分水嶺，支持位１９６５７則不容有失；若成功企

穩於１９９７４之上，後市可看高一線。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁

：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

