【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰

《經濟通通訊社１７日專訊》主流加密貨幣仍然下跌，其中比特幣於３００００美元上演攻
防戰，而以太幣亦守於２０００美元關口。３ｉＱ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｅｔ研究主管
Ｍａｒｋ Ｃｏｎｎｏｒｓ認為，比特幣及主流山寨幣走勢與股市走勢吻合，受通脹及供應鏈影
響，投資者對於風險資產更加厭惡，未來三到九個月加密貨幣市場或繼續震盪，比特幣可能跌至
２００００美元至２４０００美元有一定支持。
據經濟通據數顯示，比特幣現報３００９２﹒９１（美元．下同），升０﹒７３％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２０４３﹒３５元，升０﹒９７％；艾達幣報０﹒５６４０元，升
１﹒２８％；瑞波幣報０﹒４２７９元，升１﹒２８％。（ｕｌ）
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