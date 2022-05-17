《談國論企－黎偉成》經濟冀疫後回穩走俏仍須防外犯

《談國論企》中國的工業、服務業、零售及固投於於２０２２年４月份即使出現全面放緩，

惟上海、北京等地的新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情受控，會緩和經濟

下行壓力；並在中央的「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」政策，各個經濟主要環球重復

常態，重新加快構建新發展格局和深化供給側結構性改革，得以全面回穩走俏。料中國可化解美

國聯群結隊惡意全方位在政經科技攬炒，特別是要分化中俄關係等衝擊。



＊零售服務業有可能出現報復式反彈＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，顯示中國各個主要經濟環節在２０２２年４月份，

出現全面的下行形態，乃受到國內疫情所造成的衝擊明顯超於預期，和國際環境更趨複雜等因素

等重大問題的困擾，但未有改變經濟高質量發展大勢。此因，中國要堅持辦好自己的事，確切地

造好「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」的政策情指標，並可見之於：上海在封市好幾個

星期後，終於能夠在社會層面造到和達致「動態清零」的目標，而滬於更於５月１６日開始逐步

有序的復商復市，及計劃該社會於６月份全面回復常態，對國民經濟繼續穩中有進的發展，有良

佳的啟示性。

要指出，中國以「動態清零」原則防疫抗疫，使上海等地疫情受控，故經濟社會有望在疫後

出現相對強力的反彈，特別是（一）消費零售市場，有望否極泰來。社會消費品零售總額於

２０２２年４月份僅達２﹒９４８３萬億元，同比減少１１﹒１％，使１－４月份的累計總額

１３﹒８１萬億元得減少０﹒２％；惟此數於３月份僅３﹒４２萬億元和同比減少３﹒５％，環

比亦回落１﹒９３個百分點，及受困於國內疫情頻發，特別是在上海、深圳等主要城市發生，使

消費零售市場受到不輕的困擾，即連續兩個月皆受困惡疫，如今疫情基本受控，估計國內的消費

活動有可能出現「報復式」的反彈。

再從全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣：於２０２２年

１－４月份累計３﹒８１９２萬億元同比增３﹒３％，其中實物商品網上零售額３﹒２８８７萬

億元增５﹒２％和於零售總額佔比提升至２３﹒８％。

同樣有良性發展的，有（二）服務業。全國服務業的（１）生產指數於４月份同比減少

６﹒１％，使１－４月份僅增０﹒３％，較１－３月份環比回落２﹒７個百分點，惟高質量的項

目於是４月份的經營仍有不錯的發展和表現，如傳息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數同比

增長１０﹒３％，和金融業生產指數亦升５﹒５％。商業活動指數於２０２２年４月份跌至４０

。的低於臨界點５０的收縮水平，但電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務

等，仍然保持擴張勢頭。

至於另一利好因素，有（三）全國規模以上工業增加值，即使增長放緩，同樣見高技術項目

保持快速增長的勢頭。此項於於２０２２年１－４月份同比增長４％，比１－３月份環比放慢

２﹒５個百分點，當然受到以上海為主的地方受疫情所困，明顯拖慢工業生產。



＊高技術製造服務業挺經濟高質量發展＊



唯是中國工業的發展，仍保持一定程度的改進，尤其是高技術製造業，增加值於１－４月份

同比增長１１﹒５％，明顯高於整體工業的升幅，其中：新能源汽車產量同比增長１﹒１２倍、

太陽能電池產量上升２７﹒５％和移動電話基站增２５﹒９％，均屬綠色智能數字產品。和基礎

工業品產量亦保增，原棉增產１０﹒５％和十種有色金屬增０﹒７％。

此使（四）固定資產投資（不含農戶）即使基內回落，亦毋須擔心：於２０２２年４月份環

比回落０﹒８２個百分點，使１－４月份累計１５﹒３５萬億元同比增長６﹒８％，比一季度

１０﹒４８萬億元的９﹒３％升幅回落２﹒５個百分點，但高技術產業的投資增長２２。％的剌

激，特別是（１）高技術製造業固投增２５﹒９％，而其中電子及通信設備增３０﹒８％、醫療

儀器設備及儀器儀表增２９﹒４％；和（２）高技術服務業增幅為１３﹒２％，其中科技成果轉

化服務業增２１﹒９％、研發設計服務增２１﹒１％。

但全國商品房的銷情，於２０２２年１－４月份更有十分差勁的表現：銷售額於是月累計

３﹒７７８８萬億元，同比大幅減少２９﹒５％，銷售面積３﹒９７６億平方米的跌幅為

２０﹒９％。

我相信，中國的國民經濟在疫情再受控的情況底下，會於５、６月逐步回復常態，國內生產

總值ＧＤＰ全年增長有可能達預期的５﹒５％。但國際疫情、政經混亂甚至惡化，中國得加緊留

意和化解相關劣況的衝擊，特別是高度提防和化解美帝要處處對華之攬炒，甚至狠狠反制反擊。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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