《異動股》知乎高開１４％，隔晚美股急升逾一成五，科技股造好

《經濟通通訊社１７日專訊》科技股開市造好。知乎（０２３９０）現價升１４﹒６３％，

報２３﹒５元；阿里（０９９８８）升３﹒４３％，報８７﹒５元；騰訊（００７００）升

１﹒２６％，報３５４﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９４％，報１６８﹒３元。

隔晚納指受挫，在美國上市的中概科網股個別發展。知乎（ＺＨ）急升１５﹒４４％，報

１﹒５７美元；愛奇藝（ＩＱ）揚１４﹒８２％，報３﹒４１美元；網易（ＮＴＥＳ）、拼多多

（ＰＤＤ）、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升不足１％；京東（ＪＤ）微跌０﹒０４％；阿里巴巴

（ＢＡＢＡ）跌１﹒７２％；萬國數據（ＧＤＳ）就回吐４﹒９９％。

ＡＤＲ方面，美團ＡＤＲ較港股升１﹒９０％，折合１６６﹒６１港元；阿里巴巴ＡＤＲ較

港股升０﹒３０％，折合８４﹒８６港元；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒２４％，折合３５４﹒３４

港元。

現時，恒生指數報２０１９３，升２４３點或升１﹒２２％，主板成交１４﹒５６億元。國

企指數報６９３０，升１０３點或升１﹒５２％。恒生科技指數報４１３０，升９０點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２０１１６，升１９２點，低水７８點。即月國指期貨報６９２５，升９４點

，低水５點。即月科指期貨新報４１３６，升９５點，高水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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知乎（０２３９０） ２３﹒５元 升１４﹒６３％

阿里（０９９８８） ８７﹒５元 升３﹒４３％

騰訊（００７００） ３５４﹒４元 升１﹒２６％

美團（０３６９０） １６８﹒３元 升２﹒９４％

小米（０１８１０） １１﹒３４元 升１﹒９８％

京東集團（０９６１８） ２０５﹒２元 升２﹒６％

快手（０１０２４） ６９元 升０﹒９５％

微盟（０２０１３） ４﹒１６元 升２﹒２１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １６２﹒６元 升３﹒９％

萬國數據（０９６９８） ２７﹒９元 升１﹒２７％

百度（０９８８８） １１６元 升２﹒３８％

微博（０９８９８） １６４元 無升跌

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（ｅｒ）

