《異動股》知乎高開１４％，隔晚美股急升逾一成五，科技股造好

《經濟通通訊社１７日專訊》科技股開市造好。知乎（０２３９０）現價升１４﹒６３％，
報２３﹒５元；阿里（０９９８８）升３﹒４３％，報８７﹒５元；騰訊（００７００）升
１﹒２６％，報３５４﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９４％，報１６８﹒３元。
隔晚納指受挫，在美國上市的中概科網股個別發展。知乎（ＺＨ）急升１５﹒４４％，報
１﹒５７美元；愛奇藝（ＩＱ）揚１４﹒８２％，報３﹒４１美元；網易（ＮＴＥＳ）、拼多多
（ＰＤＤ）、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升不足１％；京東（ＪＤ）微跌０﹒０４％；阿里巴巴
（ＢＡＢＡ）跌１﹒７２％；萬國數據（ＧＤＳ）就回吐４﹒９９％。
ＡＤＲ方面，美團ＡＤＲ較港股升１﹒９０％，折合１６６﹒６１港元；阿里巴巴ＡＤＲ較
港股升０﹒３０％，折合８４﹒８６港元；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒２４％，折合３５４﹒３４
港元。
現時，恒生指數報２０１９３，升２４３點或升１﹒２２％，主板成交１４﹒５６億元。國
企指數報６９３０，升１０３點或升１﹒５２％。恒生科技指數報４１３０，升９０點或升
２﹒２５％。
即月期指新報２０１１６，升１９２點，低水７８點。即月國指期貨報６９２５，升９４點
，低水５點。即月科指期貨新報４１３６，升９５點，高水６點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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知乎（０２３９０） ２３﹒５元 升１４﹒６３％
阿里（０９９８８） ８７﹒５元 升３﹒４３％
騰訊（００７００） ３５４﹒４元 升１﹒２６％
美團（０３６９０） １６８﹒３元 升２﹒９４％
小米（０１８１０） １１﹒３４元 升１﹒９８％
京東集團（０９６１８） ２０５﹒２元 升２﹒６％
快手（０１０２４） ６９元 升０﹒９５％
微盟（０２０１３） ４﹒１６元 升２﹒２１％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １６２﹒６元 升３﹒９％
萬國數據（０９６９８） ２７﹒９元 升１﹒２７％
百度（０９８８８） １１６元 升２﹒３８％
微博（０９８９８） １６４元 無升跌
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（ｅｒ）
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