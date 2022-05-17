  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2022 09:23

《異動股》知乎高開１４％，隔晚美股急升逾一成五，科技股造好

　　《經濟通通訊社１７日專訊》科技股開市造好。知乎（０２３９０）現價升１４﹒６３％，
報２３﹒５元；阿里（０９９８８）升３﹒４３％，報８７﹒５元；騰訊（００７００）升
１﹒２６％，報３５４﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９４％，報１６８﹒３元。
　　隔晚納指受挫，在美國上市的中概科網股個別發展。知乎（ＺＨ）急升１５﹒４４％，報
１﹒５７美元；愛奇藝（ＩＱ）揚１４﹒８２％，報３﹒４１美元；網易（ＮＴＥＳ）、拼多多
（ＰＤＤ）、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升不足１％；京東（ＪＤ）微跌０﹒０４％；阿里巴巴
（ＢＡＢＡ）跌１﹒７２％；萬國數據（ＧＤＳ）就回吐４﹒９９％。
　　ＡＤＲ方面，美團ＡＤＲ較港股升１﹒９０％，折合１６６﹒６１港元；阿里巴巴ＡＤＲ較
港股升０﹒３０％，折合８４﹒８６港元；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒２４％，折合３５４﹒３４
港元。
　　現時，恒生指數報２０１９３，升２４３點或升１﹒２２％，主板成交１４﹒５６億元。國
企指數報６９３０，升１０３點或升１﹒５２％。恒生科技指數報４１３０，升９０點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２０１１６，升１９２點，低水７８點。即月國指期貨報６９２５，升９４點
，低水５點。即月科指期貨新報４１３６，升９５點，高水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　知乎（０２３９０）　　　　２３﹒５元　升１４﹒６３％
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒５元　　升３﹒４３％
　　騰訊（００７００）　　　３５４﹒４元　　升１﹒２６％
　　美團（０３６９０）　　　１６８﹒３元　　升２﹒９４％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒３４元　　升１﹒９８％
　　京東集團（０９６１８）　２０５﹒２元　　　升２﹒６％
　　快手（０１０２４）　　　　　　６９元　　升０﹒９５％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒１６元　　升２﹒２１％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１６２﹒６元　　　升３﹒９％
　　萬國數據（０９６９８）　　２７﹒９元　　升１﹒２７％
　　百度（０９８８８）　　　　　１１６元　　升２﹒３８％
　　微博（０９８９８）　　　　　１６４元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning17/05/2022
黃瑋傑不建議績前部署騰訊　港股扭轉向淡形勢須達兩條件
財經熱話17/05/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車　民營房企或本周發債　A場全線跌
財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福　匯控渣打跟得過？
專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
FOCUS16/05/2022
【FOCUS】內地經濟續添壓　最高層籲防規模性失業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金