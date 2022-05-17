恒指升逾４００點，摩通唱好科技股領升大市



《經濟通通訊社１７日專訊》摩通最新發表報告，表示重新檢視中國互聯網板塊短期及長期

基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議，以及中證監及人行會議的表述，令互聯

網行業的不確定性減弱，該行認為科網股現時進入第二階段投資進程，並早於預期來到，故上調

多隻股份評級及目標價。下表列摩通對部分科技股最新評級：



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股份╱編號 目標價變動 評級變動

（元）

阿里巴巴 ７５﹒００→１３０﹒００ 減持→增加比重

（０９９８８）

騰訊 ２６５﹒００→４７０﹒００ 減持→增加比重

（００７００）

美團 １０５﹒００→２２０﹒００ 減持→增加比重

（０３６９０）

百度 ８５﹒００→１２０﹒００ 減持→中性

（０９８８８）

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科技股受刺激拉升；阿里（０９９８８）升４﹒３１％，報８８﹒２５元，以現價計，該股

暫連升３日，累計升幅１０﹒３１％；美團（０３６９０）升３﹒７９％，報１６９﹒７元；騰

訊（００７００）升３﹒１４％，報３６１元；舜宇（０２３８２）升１０﹒３８％，報

１０９﹒５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒９％。



＊復甦概念股炒起＊



上海復市持續帶動零售消費股，汽車股及食品股繼續炒上；比亞迪（０１２１１）升

５﹒８１％，報２５１﹒４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒３４％；吉利

（００１７５）升６﹒７％，報１３﹒３８元；李寧（０２３３１）升３﹒０６％，報５９元，

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒８％；安踏（０２０２０）升２﹒０３％，報

８７﹒８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒５７％；潤啤（００２９１）升

３﹒３８％，報４５﹒９元；農夫山泉（０９６３３）升２﹒９７％，報４１﹒５５元。

現時，恒生指數報２０３８９，升４３８點或升２﹒２０％，主板成交４７３﹒０４億元。

國企指數報６９９４，升１６８點或升２﹒４７％。恒生科技指數報４１９１，升１５２點或升

３﹒７７％。

即月期指新報２０３１２，升３８８點，低水７７點。即月國指期貨報６９７８，升１４７

點，低水１７點。即月科指期貨新報４１８３，升１４２點，低水１６點。

上證綜合指數報３０７７，升３點或升０﹒１２％，成交１８８２﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１１１３７，升４４點或升０﹒４０％，成交２３７４﹒４３億元人民幣。





表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇（０２３８２） １０９﹒５０元 升１０﹒３８％

招行（０３９６８） ４５﹒９０元 升６﹒５０％

吉利（００１７５） １３﹒３８元 升６﹒７０％

比亞迪（０１２１１） ２５１﹒４０元 升５﹒８１％

阿里（０９９８８） ８８﹒２５元 升４﹒３１％

京東集團（０９６１８） ２０８﹒４０元 升４﹒２０％

聯想集團（００９９２） ８﹒２４元 升３﹒９１％

網易（０９９９９） １４８﹒１０元 升４﹒２２％

信義光能（００９６８） １２﹒５８元 升４﹒１４％

阿里健康（００２４１） ４﹒２７元 升３﹒６４％

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（ｈｃ）

