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17/05/2022 13:49

恒指升幅擴大逾至５００點，車股齊漲，舜宇揚逾一成暫為最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒指今天高開２４３點，午後升幅擴大至逾５００點，報
２０４５１，升５０１點或升２﹒５１％，主板成交７４８﹒８２億元。國企指數報７０２０，
升１９３點或升２﹒８４％。恒生科技指數報４２３３，升１９４點或升４﹒８１％。
　　舜宇（０２３８２）暫為表現最佳藍籌，現價升１０﹒７９％，報１０９﹒９元，該股成交
約６７１萬股，涉資７﹒２２億元，盤中高見１１１元，最低見１００﹒６元。
　　上海市汽車銷售行業協會發文指出，４月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車
經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，導致４月汽車銷售為零。不過，車股日內升勢強勁，吉利
（００１７５）升８﹒２９％，報１３﹒５８元；比亞迪（０１２１１）升６﹒９９％，報
２５４﹒２元；長汽（０２３３３）更揚升１１﹒１９％，報１２﹒７２元；蔚來
（０９８６６）及小鵬（０９８６８）就升逾９％。
　　部分內房股轉跌，計劃發行第一期公司債券的碧桂園（０２００７）早段已有回吐，現報
４﹒７６元，跌２﹒４６％；美的置業（０３９９０）微跌０﹒２７％；龍湖（００９６０）就
升１﹒１８％。
　　即月期指新報２０３６８，升４４４點，低水８４點。即月國指期貨報７００２，升１７１
點，低水１８點。即月科指期貨新報４２２５，升１８４點，低水９點。
　　上證綜合指數報３０９１，升１７點或升０﹒５８％，成交２７２２﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２２４，升１３０點或升１﹒１８％，成交１４９４﹒５９億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較佳藍籌
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇（０２３８２）　　　１０９﹒９元　升１０﹒７９％
　　吉利（００１７５）　　　１３﹒５８元　　升８﹒２９％
　　招行（０３９６８）　　　　４６﹒１元　　升６﹒９６％
　　比亞迪（０１２１１）　　２５４﹒２元　　升６﹒９９％
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒７元　　升６﹒０３％
　　京東集團（０９６１８）　　　２１１元　　　升５﹒５％
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒７元　　升５﹒０２％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒６６元　　升４﹒８６％
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒３２元　　升４﹒８５％
　　瑞聲（０２０１８）　　　１６﹒９８元　　升４﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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