恒指升幅擴大逾至５００點，車股齊漲，舜宇揚逾一成暫為最佳藍籌

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指今天高開２４３點，午後升幅擴大至逾５００點，報

２０４５１，升５０１點或升２﹒５１％，主板成交７４８﹒８２億元。國企指數報７０２０，

升１９３點或升２﹒８４％。恒生科技指數報４２３３，升１９４點或升４﹒８１％。

舜宇（０２３８２）暫為表現最佳藍籌，現價升１０﹒７９％，報１０９﹒９元，該股成交

約６７１萬股，涉資７﹒２２億元，盤中高見１１１元，最低見１００﹒６元。

上海市汽車銷售行業協會發文指出，４月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車

經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，導致４月汽車銷售為零。不過，車股日內升勢強勁，吉利

（００１７５）升８﹒２９％，報１３﹒５８元；比亞迪（０１２１１）升６﹒９９％，報

２５４﹒２元；長汽（０２３３３）更揚升１１﹒１９％，報１２﹒７２元；蔚來

（０９８６６）及小鵬（０９８６８）就升逾９％。

部分內房股轉跌，計劃發行第一期公司債券的碧桂園（０２００７）早段已有回吐，現報

４﹒７６元，跌２﹒４６％；美的置業（０３９９０）微跌０﹒２７％；龍湖（００９６０）就

升１﹒１８％。

即月期指新報２０３６８，升４４４點，低水８４點。即月國指期貨報７００２，升１７１

點，低水１８點。即月科指期貨新報４２２５，升１８４點，低水９點。

上證綜合指數報３０９１，升１７點或升０﹒５８％，成交２７２２﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１１２２４，升１３０點或升１﹒１８％，成交１４９４﹒５９億元人民幣

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首十隻表現較佳藍籌

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇（０２３８２） １０９﹒９元 升１０﹒７９％

吉利（００１７５） １３﹒５８元 升８﹒２９％

招行（０３９６８） ４６﹒１元 升６﹒９６％

比亞迪（０１２１１） ２５４﹒２元 升６﹒９９％

阿里（０９９８８） ８９﹒７元 升６﹒０３％

京東集團（０９６１８） ２１１元 升５﹒５％

美團（０３６９０） １７１﹒７元 升５﹒０２％

小米（０１８１０） １１﹒６６元 升４﹒８６％

阿里健康（００２４１） ４﹒３２元 升４﹒８５％

瑞聲（０２０１８） １６﹒９８元 升４﹒８１％

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（ｅｒ）

