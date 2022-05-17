【新冠肺炎】北京新增本土４０例，豐台區對部分區域實行臨時管控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病

毒肺炎專家組成員龐星火在發布會表示，５月１７日０時至１５時，北京新增本土新冠肺炎病毒

感染者４０例。自５月１６日發布會後（５月１６日１５時至１７日１５時），新增本土新冠肺

炎病毒感染者５６例，豐台區２２例，房山區１８例，朝陽區、海淀區各５例，西城區４例，大

興區、門頭溝區各１例；其中４４例與近期發生的聚集性疫情有關。房山區區委新聞發言人張明

智介紹，韻達快遞公司長陽分中心已累計確診４５例。至目前，全市共有高風險地區１７個，中

風險地區２９個。

北京昨日區域核酸篩查共採樣檢測２０９６萬人，檢出５管混採陽性，其中豐台區４管，西

城區１管。

豐台區人民政府副區長孔鋼城通報，為堅決遏制疫情擴散蔓延，經市區疾控專家綜合研判，

豐台區對部分區域實行臨時管控措施，管控時間初步確定為５月１７日６時至５月２４日６時，

具體解除時間將依據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整。

北京市黨的建設研究所所長王大廣通報，北京進一步加強社區、村防控措施。對全市社區、

村各項防控措施全面升級。嚴格２４小時卡口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗

碼、查驗４８小時內核酸陰性證明、登記等措施。特別是加強外來人員（含快遞外賣、家裝維修

等）基本信息的登記等。

