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17/05/2022 17:16

【新冠肺炎】北京新增本土４０例，豐台區對部分區域實行臨時管控

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病
毒肺炎專家組成員龐星火在發布會表示，５月１７日０時至１５時，北京新增本土新冠肺炎病毒
感染者４０例。自５月１６日發布會後（５月１６日１５時至１７日１５時），新增本土新冠肺
炎病毒感染者５６例，豐台區２２例，房山區１８例，朝陽區、海淀區各５例，西城區４例，大
興區、門頭溝區各１例；其中４４例與近期發生的聚集性疫情有關。房山區區委新聞發言人張明
智介紹，韻達快遞公司長陽分中心已累計確診４５例。至目前，全市共有高風險地區１７個，中
風險地區２９個。
　　北京昨日區域核酸篩查共採樣檢測２０９６萬人，檢出５管混採陽性，其中豐台區４管，西
城區１管。
　　豐台區人民政府副區長孔鋼城通報，為堅決遏制疫情擴散蔓延，經市區疾控專家綜合研判，
豐台區對部分區域實行臨時管控措施，管控時間初步確定為５月１７日６時至５月２４日６時，
具體解除時間將依據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整。
　　北京市黨的建設研究所所長王大廣通報，北京進一步加強社區、村防控措施。對全市社區、
村各項防控措施全面升級。嚴格２４小時卡口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗
碼、查驗４８小時內核酸陰性證明、登記等措施。特別是加強外來人員（含快遞外賣、家裝維修
等）基本信息的登記等。

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