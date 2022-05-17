【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒２億人幣，買美團沽小米

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開２４３點，報２０１９３點。最高升６７６點報
２０６２６點，最低升２１９點報２０１６９點。恒指收報２０６０２點，升６５２點或
３﹒２７％。
按額度計算，北水全日淨流入５４﹒２億元人民幣，增加７９﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）。
主板成交１２４１﹒３７億元增加３３﹒５％。其中港股通成交３２０﹒２億元，佔總成交
２５﹒８％。
摩通突轉軚看好科技股＊
摩通最新發表研報指，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長期基本面前景後，認為近期在
國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，互聯網行業的不確定性有所減弱，
科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及目標價，其中騰訊、美團
（０３６９０）、網易（０９９９９）、阿里巴巴（０９９８８）的評級都由「減持」上調至「
增持」，目標價也分別大幅上調至４７０元、２２０元、１８５元及１３０元。
美團升６﹒２４％報１７３﹒７元，北水淨買入１３﹒５億元；騰訊控股升５﹒２６％報
３６８﹒４元，北水淨買入７﹒３億元；中國海洋石油升２﹒８１％報１０﹒９８元，北水淨買
入６﹒５億元。
小米集團升５﹒４％報１１﹒７２元，北水淨賣出１﹒３億元；中芯國際升１﹒９２％報
１５﹒９４元，北水淨賣出０﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １３﹒５０
騰訊控股 （００７００） ７﹒３２
中國海洋石油 （００８８３） ６﹒５２
招商銀行 （０３９６８） ４﹒３８
比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒０７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） －１﹒２９
中芯國際 （００９８１） －０﹒４０
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