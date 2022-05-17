《美元走勢－羅明立》建議１﹒０４３０買入歐元賣出美元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒３０ １２９﹒４５ １２８﹒８３

歐元╱美元 １﹒０４５２ １﹒０４５７ １﹒０４３２

英鎊╱美元 １﹒２３５４ １﹒２３６５ １﹒２３２０

美元╱瑞郎 １﹒００１１ １﹒００２４ １﹒０００４

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８５００ ７﹒８４８８

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《美元走勢》星期一（１６日）美匯指數輕微回落，聯儲局加息的炒作進一步被消化，此對

中國上海即將解封有所憧憬，復產復工將帶動內地需求回升；俄羅斯總統普京反對瑞典和芬蘭加

入北約的措辭似乎有所軟化，市場風險胃納好轉，有利非美貨幣回穩。現時美匯指數有超買後回

吐的可能，但並非轉勢，留意１０天線的１０３﹒８０及２０天線的１０３﹒１５的表現。



歐元反彈至１﹒０４５０附近，上方１﹒０５及１﹒０５６０阻力會有阻力，可部署高沽。

澳洲央行會議紀錄顯示上次議息曾討論加息０﹒４％，預計央行會繼續收緊貨幣政策，

０﹒７０５０為初步阻力。歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長維勒魯瓦德加洛表示，歐元

的疲軟可能威脅到歐洲央行引導通脹接近目標的努力。美元在連續上漲後，短線有一定調整需求

，歐元可能趁機反彈。

歐元兌美元小幅反彈，初步阻力位於１﹒０５３０，下一步阻力位於１﹒０６３０；初步支

持位於１﹒０４３０，下一步支持位於１﹒０３６０，歐元有望反彈，建議投資者于

１﹒０４３０買入歐元賣出美元，目標１﹒０５３０，以１﹒０３８０為止損。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出歐元 １﹒０４７０ １﹒０３８０ １﹒０５１０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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