【特區新班子】消息：行會通過架構重組方案，擬增設３個副司長

《經濟通通訊社１７日專訊》消息指，行政會議通過政府架構重組方案，改組後的政府架構
，會由現時的３司１３局，增至３司１５局。另外，增設３名副司長，以分擔政務司司長、財政
司司長及律政司司長的工作量。
立法會研究政府架構重組方案及相關事宜的小組委員會，將於本周五（２０日）召開首次會
議，討論有關方案。（ｂｉ）
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