【夜期時段】即月期指最新報２０５４９點，跌２６點，低水５４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５８２點，升７點，低水２１
點，最新報２０５４９點，跌２６點，低水５４點，合約成交８２５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７０９５點，升１２點，高水１８點，最新報７０７６點，
跌７點，低水１點，合約成交５８２張。
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