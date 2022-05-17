【夜期時段】即月期指最新報２０５４９點，跌２６點，低水５４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５８２點，升７點，低水２１

點，最新報２０５４９點，跌２６點，低水５４點，合約成交８２５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０９５點，升１２點，高水１８點，最新報７０７６點，

跌７點，低水１點，合約成交５８２張。

