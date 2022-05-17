《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，騰訊公布業績

《經濟通通訊社１７日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及騰訊公布業績，料為周三（１８日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，德國主辦七國集團（Ｇ７）財長和央行總裁會議，美國國務卿布林

肯在聯合國主持「全球糧食安全行動呼籲」部長級會議。本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行

銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。



＊日本公布第一季ＧＤＰ，英國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布第一季國內生產總值，季率料由１﹒１％

逆轉至下滑０﹒４％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月新屋價格。本港時間

１２：３０ｐｍ，日本公布３月產能利用率；３月工業生產。本港時間２：００ｐｍ，英國公布

４月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒１％擴大至２﹒６％，年率升幅料由７％擴大至

９﹒１％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由５﹒７％擴大至６﹒２％。本港時間

４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數，年率升幅料由１０﹒９％收窄至９﹒９％。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒４％收窄至０﹒６％，年率

升幅料維持於７﹒５％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒９％擴大至３﹒５％。本港

時間８：３０ｐｍ，美國公布４月建築許可，月率料由０﹒３％逆轉至下滑３﹒１％；４月新屋

動工，料由１７９萬降至１７６萬，月率料由０﹒３％逆轉至下滑１﹒８％。

在本港，明日公布業績的公司有：騰訊（００７００）等。（ｗａ）

