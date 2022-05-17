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17/05/2022 19:43

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，騰訊公布業績

　　《經濟通通訊社１７日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及騰訊公布業績，料為周三（１８日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，德國主辦七國集團（Ｇ７）財長和央行總裁會議，美國國務卿布林
肯在聯合國主持「全球糧食安全行動呼籲」部長級會議。本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行
銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。

＊日本公布第一季ＧＤＰ，英國公布ＣＰＩ＊

　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布第一季國內生產總值，季率料由１﹒１％
逆轉至下滑０﹒４％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月新屋價格。本港時間
１２：３０ｐｍ，日本公布３月產能利用率；３月工業生產。本港時間２：００ｐｍ，英國公布
４月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒１％擴大至２﹒６％，年率升幅料由７％擴大至
９﹒１％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由５﹒７％擴大至６﹒２％。本港時間
４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數，年率升幅料由１０﹒９％收窄至９﹒９％。本港時間
５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒４％收窄至０﹒６％，年率
升幅料維持於７﹒５％；４月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒９％擴大至３﹒５％。本港
時間８：３０ｐｍ，美國公布４月建築許可，月率料由０﹒３％逆轉至下滑３﹒１％；４月新屋
動工，料由１７９萬降至１７６萬，月率料由０﹒３％逆轉至下滑１﹒８％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：騰訊（００７００）等。（ｗａ）

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