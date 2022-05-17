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17/05/2022 10:09

【香港政情】林鄭：行會將討論架構重組，有信心今日可通過

　　《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前表示，行會將會討論政府架構重組
決議案，而目前並不是談論相關內容的時機。她提到，已經確認行政長官當選人李家超傾向接受
「三司十五局」的方向，行會討論會以此為藍本，但強調仍有其他建議。
　　林鄭月娥指，有信心今天早上行政會議會落實方案，立法會亦已成立小組委員會，將會相關
人事編製及財政開支展開討論，如通過決議案，冀６月可全面落實方案。（ｓｌ）

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