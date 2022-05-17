【國安立法】６１２基金陳日君被捕，林鄭：事件不涉及個人感情

《經濟通通訊社１７日專訊》「６１２人道支援基金」其中一名信託人，天主教香港教區榮
休主教陳日君早前涉嫌違反《港區國安法》被捕，行政長官林鄭月娥在行政會議前表示，香港是
法治社會，事件不會涉及個人感情，任何人不論職業、背景和宗教，如果涉嫌違法，執法部門便
會依法辦事，交由律政司獨立決定是否檢控，並由擁有獨立司法權的司法機構作出裁決。
（ｓｌ）
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