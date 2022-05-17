【內房困局】惠譽撤銷對禹洲集團評級，因其不再參與評級

《經濟通通訊社１７日專訊》評級機構惠譽宣布，已撤銷對禹洲集團（０１６２８）的長期

外幣發行人的違約評級「限制性違約」（ＲＤ）、優先無擔保評級「Ｃ」及回收率評級「ＲＲ４

」。

惠譽指，撤銷該評級是因為禹洲集團已選擇停止參與評級程序。（ｓｌ）

