【內房困局】惠譽撤銷對禹洲集團評級，因其不再參與評級

《經濟通通訊社１７日專訊》評級機構惠譽宣布，已撤銷對禹洲集團（０１６２８）的長期
外幣發行人的違約評級「限制性違約」（ＲＤ）、優先無擔保評級「Ｃ」及回收率評級「ＲＲ４
」。
惠譽指，撤銷該評級是因為禹洲集團已選擇停止參與評級程序。（ｓｌ）
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