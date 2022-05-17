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即市新聞

17/05/2022 17:56

【特區新班子】政府重組方案涉及總薪酬開支約每年９５００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》行政會議今日審議並通過重組政府架構的建議方案，以期於７
月１日起實行。政府發言人表示，重組方案提出增添１３名政治委任官員及５７個公務員職位，
涉及總薪酬開支約為每年９５００萬元。
　　政府發言人說，現任行政長官在５月９日與行政長官當選人會面時表示，現屆政府將會全力
協助候任行政長官辦公室，盡快取得各項所需的批准。將會於今日稍後時間，向立法會提交重組
方案。相關官員將會聯同候任行政長官辦公室的代表，於５月２０日出席就以上事宜而新成立的
立法會小組委員會首次會議，回答議員提問。
　　發言人又指，政制及內地事務局局長短期內將會作出預告，於６月在立法會動議決議案，訂
定將某一公職人員憑藉有關條例行使的職能移轉給另一公職人員，以便由今年７月１日起實行新
的政府架構，亦將會於６月向人事編制小組委員會和財務委員會提交建議，以便委員會審批重組
安排涉及的人手及財政影響。
　　新政府架構將由３司１３局，增至３司１５局，同時增設３名副司長職位，分別是政務司副
司長、財政司副司長及律政司副司長。
　　政務司司長將監督９個政策局的工作，財政司司長則監督６個政策局。新增的兩個政策局，
其中一個是「文化體育及旅遊局」，而運輸及房屋局將分拆為兩個政策局，分別是「運輸及物流
局」和「房屋局」。另外，創新及科技局改名為「創新科技及工業局」，民政事務局重組為「民
政及青年事務局」，環境局擴大並改名為「環境及生態局」，食物及衞生局改組成「醫務衞生局
」。（ｂｉ）

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